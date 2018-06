La defensa de 'Aquarela' por la recomendación del informe de la Unesco

Luego de que la Unesco -respecto al proyecto de vivienda de interés social 'Aquarela' en Cartagena- en el informe Icomos recomendara “demoler lo que se ha construido, teniendo en cuenta la amenaza que representa para la conservación de los atributos que sostienen el valor universal excepcional” del Castillo de San Felipe, la constructora se defendió.

De esta forma, la empresa a cargo de la edificación situada en la manzana 84 del Barrio Torices de la Heroica conformado por cinco torres de apartamentos, de 32 pisos cada uno, y de las cuales ya hay una en pie, y que hoy tiene en riesgo la declaratoria patrimonial de la ciudad, a través de un documento conocido por EL TIEMPO sostiene que el proyecto "dio estricto cumplimiento a las normas urbanísticas y demás requisitos de Ley exigidos por los entes de control (...)".



De igual manera argumenta que las recomendaciones citadas en

el informe de la Unesco, no son de obligatorio cumplimiento y "son presentadas tres años después de haber obtenido legalmente las licencias que dan viabilidad al proyecto e iniciados los trabajos".

Según la constructora, "Cartagena de Indias fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial (...) debido a la importancia histórica, cultural y social de la unidad (...) que va más allá del Castillo de San Felipe. Es por esto que el eventual riesgo de la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad no se circunscribe únicamente a 'Aquarela', sino a las deficiencias presentes en todo el complejo, por cuenta de las falencias en la gestión del Estado como garante de dicho patrimonio".



Agregaron que "en el proyecto 'Aquarela' están invertidos recursos de 900 familias que soñaron tener su vivienda de interés social digna, con servicios públicos y ubicación privilegiada" y que no es viable que las autoridades cambien las normas o pretendan mostrar el proyecto como culpable de ilegalidades que nunca se dieron,

para evadir las responsabilidades del Estado en la preservación del patrimonio.

Los líos judiciales de este proyecto de construcción

El pasado 18 de junio el Juzgado Noveno Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena negó la medida de aseguramiento en prisión solicitada por la Fiscalía contra el curador urbano número 1 de la capital de Bolívar, Ronald Llamas; el arquitecto Claudio Restrepo y de Lucas Tamayo gerente de este polémico proyecto.



Entre otros argumentos el togado dijo que:

Haciendo un clara referencia a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que no se actualiza en Cartagena desde el año 2001; así como a la falta de un Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico, PEMP, que no se desempolva desde 1994.



“La manzana 86 del barrio Torices no se encuentra en zona de influencia del Castillo de San Felipe”, agregó.



