Habitantes de Multicentro, Valledupar, denuncian fallas en viviendas

Habitantes del proyecto de vivienda Multicentro, en Valledupar, denunciaron varias irregularidades en la entrega de sus apartamentos y en la calidad de la urbanización.



“Los apartamentos fueron publicitados como apartamentos con acabados, último en tecnología, y una serie de novedades que fueron bastante llamativas, además de ser publicitado como ‘club house’, consistía en tres torres, tres piscinas, un kiosco, áreas comunes, etc. Eso hizo llamativo al proyecto y nos metimos en él”, dijo una de las propietarias.



El proyecto se diseñó en tres etapas. Con tres torres, piscinas y salones comunales. La fecha de entrega era abril del 2015, pero algunos de los apartamentos estuvieron terminados hasta abril del 2016.



A la fecha hay algunos propietarios que todavía no tienen su apartamento. Según cuentan, les dicen que todavía no está el pago en las notarías y que hay un problema en la escriturización del lote.



Y quienes han recibido los apartamentos señalan que ya empezaron a tener problemas internos y una cantidad de inconsistencias frente a lo que la Constructora Pedro Gómez les prometió. "Nos hemos acercado a Pedro Gómez y no ha sido posible tener ayuda o información. Ellos hicieron la torre uno y desaparecieron. No entregaron piscina, ni áreas comunes, nos dejaron el lote con una cantidad de matas, se convirtió una escombrera", dice una de las propietarias.



"En mi caso, los daños que he venido teniendo en el apartamento los he tenido que arreglar yo misma. Se rompen los tubos porque hay problemas de presión de agua y los que hay en las áreas comunes ha sido imposible que el señor los soluciones", cuenta otra de las habitantes.



"Es un edificio que es un cascarón y ayer que cayó una lluvia, el edificio se inundó y el sótano se llenó de agua y el transformador se empapó, es un peligro. Pero nadie nos da razón de nada", reclaman.



Los propietarios agregan que el jueves pasado empezaron a retirar la maquinaria que había en el proyecto y creen que no se van a construir más torres.



Por lo pronto, los propietaros adelantan trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Alcaldía para que la constructora responda.



Una funcionaria de la constructora le dijo a EL TIEMPO que ellos están enterados de las denuncias y que trabajan para dar soluciones.



JUSTICIA

