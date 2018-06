Fiscalía confirma que cuerpos encontrados sí son de los periodistas

El fiscal general Néstor Humerto Martínez confirmó este lunes que los cuerpos hallados en Tumaco, Nariño son los de los periodistas del diario 'El Comercio' de Ecuador, secuestrados y asesinados por la disidencia de las Farc al mando de Walter Patricio Arizala, alias Guacho

Los restos de Javier Ortega; Paúl Rivas, fotógrafo, y Efraín Segarra, conductor, serán repatriados mañana a su país. Así lo solicitó el gobierno de Ecuador.



De acuerdo con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de Colombia, los cuerpos "serán entregados a las autoridades ecuatorianas, que ya dispusieron del transporte aéreo desde Cali para tal efecto".



Según fuentes de inteligencia, el cuarto cuerpo que se encontró al sur del país correspondería a un primo del líder de ese grupo. Al parecer este sujeto era uno de los jefes de seguridad de 'Guacho', y lo iba a traicionar entregándolo a las autoridades, razón por la que habría sido asesinado.



Los familiares de los periodistas asesinados el pasado 13 de abril viajaron hasta Cali para conocer si los cuerpos encontrados son los de sus familiares y poderles dar sepultura.

"He empeñado la palabra del Estado de Colombia y de la Fiscalía para manifestarle a las familias que este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad", afirmó el Fiscal General de la Nación.



Por su parte Javier Andrade, representante legal de las familias de los periodistas, aseguró que ratifica "el compromiso que ha hecho la Fiscalía en cuanto a que tengamos directo acceso al expediente, la investigaciones realizadas y sobretodo una comunicación directa sobre toda la investigación". Añadió que Ecuador brindará una "cooperación directa" para el desarrollo de la indagación.



Desde el viernes pasado el Instituto de Medicina Legal inició las verificaciones, sin embargo, por el alto grado de descomposición de los cuerpos, no se pudo establecer la identidad ni por huellas dactilares ni por la carta dental, por lo que se debieron realizar pruebas de ADN a los restos y cotejarlos con los de los familiares de los periodistas.



JUSTICIA

