Confirman condena del jefe de los 'Pascuales' por muerte de su hermano

La Corte Suprema de Justicia negó un recurso de casación que interpuso la defensa de Pascual Guerrero Rincón, alias 'el Viejo', capo del microtráfico en Bogotá, y jefe de la banda de 'los Pascuales' y mantuvo en su contra una condena de 34 años de prisión.

Así, confirmó la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 1 de marzo del 2017, cuando condenó a Guerrero como coautor del homicidio agravado de su propio hermano, Luis Alberto Guerrero Rincón, quien encabezaba otra banda de microtráfico en Bogotá, la de 'los Luisitos'.



Los hechos por los que el jefe de 'los Pascuales' fue condenado sucedieron el 6 de enero del 2013, época en la que se mantenían las pujas entre su banda delincuencial y la que dirigía su hermano.



Ese día, en el Piqueteadero Mis Paisanos, ubicado en el norte de Bogotá, se reunieron miembros de 'los Pascuales' y de 'los Luisitos' para intentar dividirse el territorio para delinquir en Bogotá.



Pero el encuentro terminó con un altercado entre familiares. En esa pelea, causada por John Estiven León Herrera, miembro de la banda delincuencial 'los Luisitos', de la que Luis Alberto Guerrero Cruz, alias 'Luisito' también era el jefe, murieron Pascual y Mauricio Guerrero Parada, sus dos primos.



Esto llevó a que Orlando Guerrero Parada, hermano de los dos hombres que habían muerto, se dirigiera junto con su padre Pascual Guerrero Rincón hacia la casa de su hermano Luis Alberto Guerrero Rincón, para recriminarle el fallecimiento de sus familiares.



Lo encontraron en la calle, acostado sobre el piso reparando un vehículo y tras cuestionarlo por lo que había hecho su hijo, Orlando Guerrero le disparó dos veces causándole la muerte.



Mientras tanto, Pascual Guerrero permaneció escondido entre matorrales, con un revólver, esperando a que su hijo asesinara a su hermano, y vigilando para garantizar el éxito del crimen.



Del asesinato se dieron cuenta la esposa de Luis Alberto Guerrero y su hija, quienes quedaron atónitas ante los hechos. Según la acusación, Orlando las amenazó advirténdoles que debían guardar silencio si querían seguir con vida.



Dos meses más tarde Pascual Guerrero Rincón fue capturado y la Fiscalía le imputó dos delitos: homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.



La defensa de Pascual Guerrero Rincón interpuso un recurso de casación para intentar tumbar su condena considerando que debía ser sentenciado como cómplice, delito en el que sólo hay una contribución accesoria o secundaria en el delito, pero no como coautor.



Según la defensa, su hijo era el que tenía el dominio de los hechos, pero no Guerrero.



"Si está probado que quien disparó sobre la víctima y le causó la muerte fue Orlando Guerrero Parada, el cual se allanó a cargos y fue condenado mediante fallo ya ejecutoriado, es claro que Pascual Guerrero no tenía la condición de coautor y tanto menos la de determinador, pues su contribución fue accesoria o secundaria al esperar al homicida a 20 metros del lugar de los sucesos, de modo que con su intervención o sin ella el delito se habría cometido", dijo la defensa en el caso.

Los abogados también dijeron que el Tribunal no tuvo en cuenta que el asesinato se dio porque los hombres de Luis habían asesinado a los hijos de Pascual Guerrero, lo que significa que el asesinato de su hermano estuvo "impulsado por una conducta ajena, grave e injusta y existe relación causal entre la provocación y la reacción".



El abogado aseguró que sus hijos habían muerto una hora antes, lo que debía generar que se reconociera que Pascual Guerrero estaba en un "estado de ira e intenso dolor" al momento del asesinato de su hermano, por lo que se le debía disminuir la pena.



La Fiscalía le pidió a la Corte que mantuviera la condena recordándole que tanto Pascual como su hermano Luis lideraban dos bandas criminales enemigas, y que después de que Luis Alberto Guerrero mató a dos hijos de Pascual, él acompañó a su otro hijo para asesinar a su propio hermano.

El ente acusador también dijo que no se le podía reconocer la rebaja de pena considerando que actuó con ira e intenso dolor, porque los crímenes se derivaron de las "pugnas entre bandas criminales por el dominio territorial en un barrio pobre de Bogotá".



La Corte mantuvo la condena afirmando que, como dice la Fiscalía, en la muerte de su hermano, Pascual Guerrero Rincón fue más que un cómplice pues con su hijo acordó el homicidio y lo ayudó permaneciendo cerca de la zona con un revólver para "asegurar el éxito de su propósito".



La Corte dice entonces que al jefe de los 'Pascuales' le asistía el ánimo y voluntad de causar la muerte de su hermano y por ello, mediante previa planeación y división de trabajo con su hijo, organizaron el ataque".



El alto tribunal también dijo que si bien es cierto que el homicidio de los dos hijos de Pascual Guerrero le pudo genera un estado de ira o de intenso dolor, "la reacción recayó en una persona diferente de aquella que cometió el delito, pues los homicidios fueron materializados por John Estiven León Herrera, mientras que la muerte objeto de investigación en este proceso recayó sobre Luis Alberto Guerrero Rincón, padre de 'Luisito'".



Esto significa que para que se configurara la ira y el intenso dolor la reacción de Pascual debió haber recaído sobre quien asesinó a sus dos hijos, y no contra su hermano.



También, dice la Corte, no hay pruebas de que el hermano de Pascual haya ordenado el asesinato de sus dos sobrinos.



