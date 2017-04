La corrupción, el peor problema del país para los jóvenes

08 de abril 2017 , 12:03 a.m.

08 de abril 2017 , 12:03 a.m.

La violencia y la inseguridad no están entre los principales problemas del país para los jóvenes universitarios de Bogotá. En cambio, para ellos la corrupción es el peor mal que enfrenta Colombia.

Así lo consideran el 56 por ciento de los encuestados por el Observatorio de Medios y el Seminario de Investigación en Comunicación Pública de la Universidad de La Sabana, que consultó a 576 jóvenes de 30 universidades de la capital del país sobre sus patrones de cultura política. A la corrupción le siguen la educación (20 por ciento), la cultura ciudadana (7 por ciento), la desigualdad (3 por ciento), la violencia (2 por ciento) y la inseguridad (1 por ciento).



En la muestra sobresale el alto nivel de desconfianza de los universitarios hacia las principales instituciones del país: todas se rajan, al calificarlas de 1 a 5. El 75 por ciento de los encuestados desconfían de los partidos políticos, con un promedio de calificación de 1,9, cifra que comparte la Iglesia, en la que no confía el 69 por ciento de los consultados. El 66 por ciento no confía en la Policía; el 65 por ciento desconfía de los medios de comunicación; el 58 por ciento, del Gobierno, y el 43 por ciento, de la Fiscalía, que saca el puntaje más alto: 2,5.



Respecto al interés por la política, el 65 por ciento de los jóvenes reconocieron que les interesa entre algo y mucho y, en general, tienen una imagen negativa de ella, ya que el 20 por ciento la asocia con corrupción y solo el 5 por ciento, con participación y un 3 por ciento con orden y democracia.



“El panorama es preocupante. La mayoría de los universitarios tienen una visión restringida de lo político. Esto genera un círculo vicioso en donde todo me parece negativo porque lo que yo considero como político siempre lo asocio con malas prácticas, escándalos y acciones cuestionables”, afirmó Juan David Cárdenas, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana.

Con relación a la postura política de los universitarios, el 60 por ciento se identifica con el centroizquierda y el 40 por ciento, con el centroderecha.



Ficha técnica: realizada por el Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación. Fuente de financiación: Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Universo: 608.396 estudiantes matriculados de universidades registradas para el año 2016 ante el Ministerio de Bogotá y Chía. Tamaño de muestra: 576 personas. Técnica de recolección de datos: entrevistas personales cara a cara. Número de preguntas formuladas: 19. Margen de confiabilidad: 95 %. Margen de error: 4 %. Área de cobertura: zonas con presencia de las universidades objeto de estudio (centro, Chapinero, norte, Teusaquillo). Fecha de realización de trabajo de campo: 6 al 17 de marzo.



