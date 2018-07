Lo que entregó contratista para reparar daño por ‘carrusel’ en Bogotá

Con 34 ambulancias Juan Carlos Aldana empezó a reparar al Distrito por el daño que ocasionó con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho en el denominado ‘carrusel’ de las ambulancias.



Aldana fue uno de los testigos claves en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por la licitación para la compra de estos vehículos para la capital.

El cuestionado ingeniero civil fue quien puso la plata para que las empresas beneficiadas con el contrato de ambulancias pagaran las coimas a funcionarios del Distrito y concejales.



Por esos hechos, este lunes se legalizaría el preacuerdo entre la Fiscalía y el ingiero, representante legal de la firma Suárez y Silva, empresa que participó en la adjudicación del contrato de ambulancias por 67.000 millones de pesos el 30 de septiembre del 2009.



“Es la primera vez que se devuelve tanto dinero en este contrato de ambulancias y es una de las mayores devoluciones en el tema de contratación estatal de delitos contra la administración pública de Bogotá”, aseguró Karen Juris, abogada de Aldana.



Según la defensa, la entrega material de las ambulancias, que están avaluadas en 2.968 millones de pesos, ya se hizo ante la Secretaria de Salud. Esto representa el 50 por ciento del total del acuerdo establecido con el ente acusador para lograr beneficios judiciales.

Al menos 33 de las ambulancias tienen dotación básica y otra cuenta con tecnología medicalizada. En total, el contratista, quien aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, entregará $ 5.800 millones de pesos para reparar al Distrito de Bogotá. Lo hará entregando ambulancias y dinero en efectivo.

La segunda parte de la entrega constituye un lote de 16 ambulancias y $ 1.456 millones de pesos. Según su defensa, para cumplir con el pago se darán 500 millones en mayo del 2020 y los otros 956 millones en mayo de 2022. Las otras 16 ambulancias se entregarán el próximo año.



Juris aseguró que para respaldar el pago del dinero se dejaron en garantía siete fincas que respaldan el valor de la suma que debe entregar su cliente.



De acuerdo con la abogada, toda la entrega de los vehículos ha sido evaluada y seguida por la Procuraduría y la Fiscalía.

“Mi cliente está pagando su falta económicamente y pagando prejuicio. Él contó la verdad de lo que pasó en el contrato y ha colaborado en varios casos de corrupción”, aseguró Juris.



Por el ‘carrusel’ de ambulancias, Hipólito Moreno entregó 1.000 millones de pesos y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, otros 100 millones de pesos. El caso de corrupción de ambulancias fue solo uno de los que se dio durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá.



En el ‘carrusel’ de contratos que se gestó en el 2010, con el cual se comprometieron recursos públicos de vías y obras, y gestado en el 2010, se habrían desviado más de 2,2 billones de pesos, que en su mayoría no han sido reintegrados por quienes afectaron el erario público con los pagos de sobornos y anticipos irregulares de contratos, entre otras causas del detrimento.



En octubre del año pasado, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia aumentó de 14 a 19 años la pena que se les había concedido a los Nule, grupo que se convirtió en uno de los protagonistas del ‘carrusel’, porque no repararon el daño fiscal. Según el alto tribunal, los Nule aceptaron cargos pero no repararon a la sociedad.



En otro caso, la Contraloría mantiene en embargo maquinaria avaluada en 130.000 millones de pesos de Conalvías, otra de las firmas que en la época estuvo involucrada en los casos de corrupción y que, pese a ser condenada fiscalmente, tampoco ha pagado lo que debe por el desvío de recursos.



