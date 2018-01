Los códigos que estarían usando los ladrones para robar las casas

Varias denuncias han circulado en redes sociales sobre una modalidad de robo a casas en el que el delincuente marca las puertas, ventanas o paredes con stickers o dibujos a mano.



La idea, según las autoridades, es que dichos trazos funcionen como señales entre la banda para saber, entre otras cosas, si la seguridad de la casa es buena, si hay animales, personas de la tercera edad o si vive una mujer sola.



Según la Sijin, algunos miembros de grupos delincuenciales dedicados al hurto de casas han confirmado que, en efecto, estas marcas son parte de su modus operandi.



La Policía, sin embargo, aclara que esa información aún está en proceso de verificación por varias razones, entre ellas que, aunque los grupos pueden usar las mismas señales, no necesariamente todas tienen el mismo significado.

“Todo esto está por verificarse. Aún no tenemos un caso que se relacione con estos elementos, pero no necesariamente es porque no existan o porque no sean parte del modo de operar de los ladrones. De hecho, algunos miembros de las bandas nos han confirmado que es así su manera de comunicar si una casa es, o no, apta para hacer el robo. El problema puede radicar en que o la gente no denuncia los robos o los ladrones borran o quitan las marcas después de perpetrar el delito”, le explicó a ELTIEMPO.COM el mayor Edwin Grijalba, subjefe de la Sijín.

De acuerdo con informes de las autoridades, en Bogotá, las localidades donde más se presentan hurtos a casas son Usaquén, Suba, Bosa y Kennedy. Es allí donde se han focalizado las investigaciones para determinar si estos papeles sí son una señal usada por los ladrones para robar.



Grijalba indica que personal de vigilancia de casas o apartamentos afectados sí han confirmado la presencia de estas marcas en días o semanas antes de que se cometan los delitos.

“Lo mejor es alertar a su cuadrante cuando usted encuentre este tipo de cosas. De esa información podría depender que sepamos mucho más de esta modalidad, pero también obviamente hacer una actividad de prevención para que no le pase nada a su casa”, dice Grijalba.



El uniformado explica que es mejor que la información llegue primero al cuadrante, porque muchas veces se advierte primero al vigilantes de la casa o conjunto, y ellos, en algunos casos, podrían ser cómplices de los ladrones.



“Esto no es para estigmatizar a las personas que prestan la seguridad en las casas, pero es preferible que primero lo sepa el cuadrante de la Policía. Justamente terminando el 2017 se nos presentaron dos casos que hasta el momento parecen corresponder a esta modalidad de robo y en la que estaban involucrados dos vigilantes”, indica Grijalba.

A nivel nacional, solo en el primer semestre de 2016 hubo 21.247 robos a residencias en todo el país, según el calendario de la criminalidad, un informe presentado anualmente por la Fiscalía. Y en Bogotá se presentaron 1.405 denuncias de robos a viviendas en los primeros seis meses de 2017, un 36 % menos que en el mismo período de 2016, cuando hubo 1.911.



En el informe especial de seguridad del 2016 del programa Bogotá, Cómo Vamos, se afirmaba que las cifras de inseguridad evidenciarían que en promedio cada 5 horas se asalta una casa en la ciudad, que el martes es el día en que más se cometen este tipo de delitos, y el domingo en el que menos. También que 2 de cada 10 casos de hurtos a residencias se cometen entre las 6:00 p.m. y las 8:59 p.m.

Las marcas usadas

Los ladrones le dan diversos significados a los colores de los stickers. Foto: 123rf

La Policía insiste en que aún no se determina a ciencia cierta el uso de estas marcas o el significado que le dan los ladrones, aunque se investiga la presencia de estos elementos y trazos en las fachadas de las residencias.



Pese a ello, según el mayor Grijalba la primera conclusión sería que el uso de stickers con caritas felices podrían significar algo de acuerdo al color.



Sticker verde: “Tener cuidado. Casa con buena seguridad”

Sticker amarillo: “Seguridad débil”

Sticker rojo: “Se puede entrar”

Sticker azul: “Policía cerca”



La Sijín también maneja otra tabla con símbolos que podrían estar siendo usados por los ladrones, pero de los que aún no se tienen certeza. Por ello, la Policía hace un llamado a la ciudadanía para denunciar si encuentra alguna marca como estas en su casa y a dejar una constancia fotográfica, o no retirarlas del lugar, hasta que lleguen las autoridades.

