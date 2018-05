Con flores moradas, el pacífico colombiano dirá #NoEsHoraDeCallar

Bajo la premisa de que todos tenemos derecho a dar a conocer nuestra historia, más de 120 mujeres participan de la campaña #NoEsHoraDeCallar en el Pacífico, en el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual.

“Es hora de decir duro: ¡ya basta!. Somos mujeres, somos personas y tenemos el derecho de hablar, de vivir”, dice Yury Yessel Caicedo, una de las participantes .



Con talleres compuestos por jornadas de ocho horas una vez al mes, en grupos de 40 mujeres, residentes de la zona han participado del Proyecto Tumaco, iniciativa que a través de charlas sobre plan de vida, redes sociales, guía jurídica, fotografía y apoyo psicológico busca brindarles herramientas para empoderarse en sus diferentes roles.



“Debemos sacar todo eso que tenemos en el corazón y recordar que no estamos solas, que esas personas que han venido a darnos las clases buscan ayudarnos. Recordar que nuestro caso no es el único y no es hora de callar, por nuestra dignidad, por nuestros derechos”, agrega Angélica Landazuri, mujer sobreviviente.



En un acto simbólico este 25 de mayo, sobrevivientes lanzarán flores moradas frente al mar en señal de liberación. Con el evento se espera enviar desde el Colombia un mensaje de tenacidad que le recuerde al mundo que ellas han decidido aportar a la paz transformando su propio dolor.



"Estamos vivas, los victimarios nos quitaron solo un pedacito, no nos quitaron la dignidad", dice Jineth Bedoya, periodista vocera de la iniciativa.



La música también será protagonista de la jornada, pues se realizará un concierto en honor a estas valientes mujeres. El evento contará con la participación de las cantadoras del Pacífico Sur, salsa choque Quendambux y el cantante Santiago Cruz.



“La intención de esta visita es traer un poco de música, de buena energía, aprender de las mujeres, de lo que significa la fortaleza y la superación de parte de ellas”, afirmó Cruz.



Además, el evento contará con la participación de Belén Sanz, representante de Onu Mujeres y la corresponsal de guerra, Mariana Katzarova.



DIANA RAVELO

