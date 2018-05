Conmemoración del 25 de mayo, en Barranquilla, en cuenta regresiva

No Es Hora De Callar

Por: No Es Hora De Callar

El 25 de mayo es el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Así lo decretó el presidente Juan Manuel Santos en 2014, como medida de reparación para la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue víctima de secuestro, tortura y violación el 25 de mayo del 2000.

Cuando Bedoya hizo público su caso nació la campaña No Es Hora De Callar, apoyada por EL TIEMPO Casa Editorial, que además de visibilizar y trabajar con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, conmemora esta fecha nacional. Este año, los eventos se centrarán en Barranquilla, Atlántico, y la cantante colombiana Adriana Lucía será la artista que llevará el mensaje de la campaña.



Además, todos los medios de EL TIEMPO tendrán contenidos sobre el tema de violencia sexual. El más significativo es el especial escrito por cinco hombres colombianos que levantan su voz en contra de este flagelo.



A partir del lunes, los lectores encontrarán los textos escritos por el cantautor Santiago Cruz, el procurador Fernando Carrillo, el director de la Dijín, general Jorge Vargas; el periodista y director de Noticias Caracol Televisión, Juan Roberto Vargas, y el escritor y columnista Ricardo Silva, además de otros mensajes.



El 24 de mayo, en Barranquilla se hará un foro público para analizar la situación de violencia sexual en el país, que hoy alcanza un 98 por ciento de impunidad. Así mismo, mujeres sobrevivientes de diferentes lugares del país harán una radiografía de la asistencia del Estado a las víctimas y el cumplimiento de los compromisos que año tras año hacen para la fecha, pero que lamentablemente no llegan a materializarse, según lo expresan las propias mujeres.



El 25 de mayo, día de la conmemoración, se hará el acto simbólico en Puerto Colombia, Atlántico, donde el artista colombiano Vianey pintará un mural en homenaje a las sobrevivientes (igual al que ya se hizo en Tumaco, Nariño, en la vía principal que comunica este municipio con el interior del país.



Y en la tarde, Adriana Lucía les cantará en concierto a las mujeres de todo el país desde esta población; también se suman Lil Silvio & El Vega y las mujeres tamboreras del Atlántico, que son apoyadas por la Secretaría de la Mujer de la Gobernación.

Este año, este acto de celebración y dignificación de la vida de estas mujeres y niñas, que han padecido violencia sexual, es posible gracias al apoyo de ONU Mujeres, la Gobernación del Atlántico y su Secretaría de la Mujer, la Alcaldía de Puerto Colombia, las embajadas de Reino Unido, Suecia y Canadá, la Fundación para la Libertad de Prensa, Universal Music y la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.



