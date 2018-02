Fiscal de caso Plazas Vega ganó a periodista demanda por calumnia

Un juez penal de Bogotá le dio la razón a la exfiscal Ángela María Buitrago –quien adelantó las investigaciones sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia– en su denuncia contra el periodista Ricardo Puentes Melo por injuria y calumnia.



Puentes, director del portal periodismosinfronteras.org, fue condenado en primera instancia a 20 meses de cárcel por esos delitos, pues a través de su portal y redes sociales hizo afirmaciones que afectaron la honra y el buen nombre de Buitrago.

En artículos publicados en el 2010, el periodista afirmó que la exfiscal había incurrido en conductas delictivas durante la investigación contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien dirigió la retoma militar del Palacio de Justicia, asaltado por la guerrilla del M-19 en 1985.



Puentes le atribuyó a la exfiscal “comportamientos prevaricadores” en la acusación que ella hizo contra el coronel por los “excesos y omisiones” en los que incurrió la Fuerza Pública en esos hechos. También aseguró que Buitrago había “concertado con el narcoterrorismo” esa acusación.



Para la exfiscal del caso del Palacio de Justicia, Puentes pretendió “adelantar la defensa de Plazas Vega de la forma más fuerte que se puede”, a través de informaciones falsas contra ella.



Aunque la Corte Suprema de Justicia terminó absolviendo a Plazas Vega en diciembre del 2015, por duda razonable sobre su participación en las desapariciones de civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, hubo tres magistrados que salvaron su voto y argumentaron que encontraron suficientemente fundada la acusación que realizó Buitrago.



En todo caso, los magistrados no le dieron el mismo peso, que sí le dio la exfiscal, a la declaración del testigo Édgar Villamizar contra varios oficiales por la tortura y desaparición de 12 personas.

El periodista Puentes también fue condenado a retractarse, a retirar toda las publicaciones que hizo en internet sobre la exfiscal Buitrago y a pagar 12 salarios mínimos como multa. Además el fallo le prohíbe desempeñar cargos públicos durante 20 meses.



Buitrago dice que los artículos de Puentes le causaron “estragos” y perjuicios a su credibilidad como profesional.



Afirma que fueron utilizados en el 2016 por Guatemala para objetar su trabajo como perito en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



También en México, cuando Buitrago hizo parte de la comisión de expertos independientes que investigó el caso Ayotzinapa –la desaparición de 43 normalistas en septiembre del 2014 en esa localidad mexicana–, sacaron a relucir los artículos de Puentes.



Esto ocurrió en el 2015, pero finalmente la objeción no prosperó.



“Todavía esos artículos son utilizados por muchas personas para atacarme. Ricardo Puentes quiso utilizarlos para que me sacaran del grupo de investigación en México. Siempre he creído en la justicia, uno no puede ir por la vida dañándoles el nombre a las personas sin más”, le dijo Buitrago a EL TIEMPO.



Se espera que la defensa de Puentes sustente en los próximos días el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia.

REDACCIÓN PAZ