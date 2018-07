Condenan a exesposa del cerebro de DMG por lavado de activos

Este viernes el juez sexto del circuito penal especializado de Bogotá condenó por el delito de lavado de activos a Joane Ivette León Bermúdez, exesposa de David Murcia Guzmán, el polémico creador de la captadora ilegal de dinero DMG.



Así mismo, el despacho determinó que los delitos de captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir, por los que también estaba acusada Bermúdez León, ya prescribieron.

El juez dijo que “el objeto real desarrollado por las empresas que la señora Joane León Bermúdez representaba se circunscribieron en actividades que se apartaron de la legalidad”.



Las pruebas demostraron “la participación activa de León Bermúdez en esta conducta prohibida por el legislador”, agregó.



A la audiencia no asistió la exesposa de David Murcia, quien actualmente está fuera del país.



En enero de 2009, León Bermúdez, quien figuraba como vicepresidente de la comercializadora DMG, fue detenida por Interpol en una lujosa residencia del barrio Carrasco de la capital uruguaya, Montevideo, luego de una solicitud de captura internacional del gobierno colombiano por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero -estos dos últimos ya prescritos-.



Sin embargo, fue liberada tres meses después porque no prosperó la solicitud de extradición por parte de Colombia ya que el delito no existía en la normatividad de Uruguay, por lo que no había mérito para que la exesposa de Murcia Guzmán siguiera privada de la libertad.

EL TIEMPO supo que, vía Brasil y desde Panamá, David Murcia, su exesposa y algunos familiares llegaron a Montevideo, al parecer para afianzar nuevos frentes de negocios.



Durante el 2007, León Bermúdez no tenía mayores ingresos, por lo que no declaraba renta. A pesar de esto, ese año realizó movimientos financieros por más de 1.000 millones de pesos, argumento con el que el año pasado la Fiscalía pidió la máxima condena para Joane Ivette por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir.



Según el juez, León era una mujer común y corriente hasta que conoció a Murcia, quien la convirtió en su “reina”.



La mujer manejaba grandes sumas de dinero que gastaba en ropa lujosa, joyas y carros de alta gama y que sacaba de las cuentas que DMG abrió en Panamá, México y Chile.



Joane León estuvo casada hasta hace unos meses con Murcia Guzmán, quien ya cumplió una pena de 9 años de cárcel en Estados Unidos. Murcia pidió asilo en ese país, pero Colombia está haciendo los trámites para lograr que sea deportado pues en el país le espera una sentencia de 22 años y 10 meses de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.

En Colombia, el gobierno decretó un ‘estado de emergencia’ en el 2008 para intervenir financieramente a DMG. Ocupó sus 61 sedes con el argumento de que era una 'pirámide financiera', al ser una empresa ilegal captadora de dinero que pagaba rendimientos de hasta un 300 por ciento con el dinero de nuevos clientes.



León Bermúdez aparece como accionista de DMG Grupo Holding S.A. con un 34 por ciento de las acciones. La empresa tenía 17 establecimientos de comercio en todo el país. Los mismos socios que la acompañaron la creación de la empresa en abril de 2006 son fundadores de DMG S.A., controlada por su expareja.



De los 2.696 millones de pesos del capital con el que fue constituida DMG, Ivette León supuestamente entregó 1.048 millones de pesos según los registros contables.



Joane Ivette León Bermúdez ha aparecido mencionada en la doble contabilidad de DMG, pues un préstamo que ella le hizo a la firma por valor de 302 millones no concuerda con libros analizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.



Varios testigos del caso señalaron a León Bermúdez de abrir una “cuenta en Panamá a la que se giraron diariamente 500 millones de pesos durante 6 meses”, y de autorizar a los ciudadanos que se les ofreciera promociones como devolverles “hasta un 100 por ciento de sus aportes en tres meses, para que no se llevaran la plata antes de que fuera desviada al exterior”.



El monto de la pena se conocerá el 9 de agosto, para cuando quedó agendada la próxima audiencia.



JUSTICIA