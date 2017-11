Condenan a exdirectora del IDU y a excontralor de Bogotá 

Seis años después de que se iniciara el proceso en su contra por las irregularidades en el 'carrusel' de contratos en Bogotá, un juez condenó a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo y al excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.

Este viernes el juez 10 penal especializado de Bogotá leyó el sentido de fallo condenatorio y en los próximos días se conocerá el monto de la condena.



Pardo se encuentra prófuga de la justicia, mientras que Moralesrussi recuperó su libertad en mayo del año pasado por vencimiento de términos. Este viernes fue recapturado tras conocerse el fallo condenatorio.



El abogado del excontralor de Bogotá, Iván Cancino, dijo que sigue creyendo en la inocencia de su defendido y que una vez se conozca la sentencia, apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Por su parte, Moralesrussi dijo que se seguirá considerando inocente "hasta el último día de su vida".



En los alegatos de conclusión la Fiscalía había solicitado la máxima condena para los dos acusados por su participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y concusión.



"Cuando la contratación pública se volvió un instrumento de interés particular afectó la imagen y tranquilidad de una ciudad", dijo el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, durante sus alegatos.



Sobre el excontralor la Fiscalía ha dicho que le pidió a Pardo que reuniera a su equipo evaluador en un lugar seguro y privado en el último piso del hotel Bacatá, en la 19 con 5a., en el centro de Bogotá. En ese encuentro, según testigos, se planeó el cobro de comisiones en contrato de obras para la calle 26.



En cuanto a Pardo, la Fiscalía la ha señalado de cobrar comisiones por los contratos que se adjudicaron por obras en la malla vial de Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno.



Uno de los testigos que ha señalado a Pardo Gaona es Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico de esa entidad.



Según Meléndez, quien fue condenado y ya recuperó su libertad, Pardo era “cuota directa” del contratista Julio Gómez.



Además aseguró que “desde que ella llegó al Instituto hubo unanimidad, cuando no había quórum a ella no le importaba y generaba maniobras para que se lograra el consenso”.



JUSTICIA