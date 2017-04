Condenan a directivos de la comisionista de Bolsa Torres Cortés S.A.

José Leonel Torres Cortés y su hijo José Leonel Torres Jaramillo, directivos de la comisionista de Bolsa Mercantil Torres Cortés S.A., fueron condenados tras aceptar su responsabilidad en la estafa superior a 46 mil millones que ocasionó la quiebra de la comisionista y que afectó a unos 255 inversionistas.

De acuerdo con las investigaciones, los condenados "atraían al cliente como referenciado por otra persona y ofrecían operaciones que impresionaban a los inversionistas; los convencían para que consignaran dinero a bajo riesgo a cambio de altos intereses y tasas de cambio con porcentajes hasta el 19 por ciento". El dinero entregado por las víctimas era invertido en otras empresas y no en la bolsa mercantil.



Los empresarios aceptaron los cargos de captación masiva y habitual de dinero, en concurso con la no devolución de dinero, estafa agravada en modalidad masa, administración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio concierto para delinquir y fraude a resolución administrativa.



Según la fiscal del caso, la sentencia oscila entre 12 y 18 años de prisión, pero gracias a la aceptación de cargos y al no tener antecedentes penales, podrían obtener un descuento de hasta el 50% de la totalidad de la pena.



"La Fiscalía delegada en este caso será respetuosa de la pena que valore el juez de instancia porque no es de competencia del ente acusador fijarla de acuerdo con el Código Penal pero sin embargo, mediante informe del 27 de abril de 2017 se verificó que los sentenciados no poseen antecedentes penales", anotó la delegada del ente acusador.



La audiencia de lectura de fallo se realizará en los próximos días.



