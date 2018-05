8 años le tomó a la justicia lograr la condena contra Álvaro Dávila

A pesar de que este lunes volvió a aparecerse sin abogado para lograr un nuevo aplazamiento en su juicio, el abogado Álvaro Dávila finalmente fue condenado por la justicia como uno de los cerebros del ‘carrusel de la contratación’ que saqueó las arcas de Bogotá en la alcaldía de Samuel Moreno.



Pasaron 8 años exactos desde que estalló el escándalo y casi seis desde que Dávila Peña fuera capturado por su papel en el entramado de corrupción. En todo este tiempo, con reiteradas maniobras dilatorias que en su momento fueron denunciadas por la Fiscalía, había conseguido evitar el fallo en su contra.

A la audiencia de este lunes en el complejo de Paloquemao en Bogotá llegó sin defensor y se negó además a aceptar uno de oficio. Venía de traje y con un cabestro en su brazo derecho, pues supuestamente tiene afectaciones de salud.



Aunque insistió en que realizar la audiencia en esas condiciones era supuestamente una violación a sus derechos, la jueza del caso decidió seguir adelante y dar un veredicto que llevaba meses aplazado. Lo encontró culpable de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.



“El señor Álvaro Dávila Peña con su conducta no solamente ha lesionado la administración y la seguridad pública sino también la confianza de la sociedad. Con fundamento en este tipo de comportamientos es que los colombianos hemos perdido la credibilidad –dijo la juez– (...) El Estado colombiano todos los días se ve más empobrecido, pues es claro que los dineros que podrían destinarse para una mejor calidad de vida se van a las manos de la corrupción”.

Dávila, amigo de confianza de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, queda expuesto a una pena de al menos 11 años de cárcel. Según la investigación el abogado se encargó de diseñar en 2008 y 2009 la estrategia judicial para dar apariencia de legalidad y transparencia al proceso de adjudicación de contratos de obras viales durante la administración de Samuel Moreno, quien fue condenado a 24 años de cárcel por el millonario saqueo y cumple ya su sexto año recluido en una guarnición.

‘Cerebro’ del saqueo

En el proceso la Fiscalía señaló que Dávila Peña “fue el puente” entre los Moreno Rojas y los primos Nule. “Él sabía que estaba interesado indebidamente en esos contratos”, dijo durante el juicio el fiscal del caso, que pidió que se le aplicara la máxima condena por los delitos imputados: 17 años de cárcel. La pena será más baja porque las dilaciones llevaron a la prescripción de uno de los delitos: cohecho.



La jueza responsabilizó a Dávila de los continuos aplazamientos que hicieron que el juicio durara cinco años y medio: “Es necesario precisar que frente a esta conducta (cohecho) ha surgido el fenómeno jurídico de la prescripción lo cual no es de extrañar si se atiende a la forma claramente dilatoria con la que ha concurrido el acusado a juicio a través de sus abogados”. Por estas conductas irregulares Dávila enfrenta nuevos líos penales y disciplinarios.



El fallo dice que hay pruebas suficientes de que “un grupo de corruptos en cabeza de Samuel Moreno, Julio Gómez y Miguel Ángel Moreno Russi” fueron apoyados por Dávila para robarse los dineros de las obras públicas de la capital del país, especialmente las relacionadas con el sistema TransMilenio.



Dávila era clave en ese entramado para obtener información privilegiada sobre las licitaciones, la misma que después era “usada de manera ventajosa para la adjudicación de los contratos”.



En todo este tiempo el abogado se ha negado a reconocer su responsabilidad en el plan criminal, a pesar de que ha sido señalado por varios de los condenados por los mismos hechos, como Julio Gómez, Mauricio Galofre (cuñado de los Nule) y Emilio Tapia.



Como no aceptó cargos, no tendrá derecho a rebaja de penas por colaboración.



El próximo 26 de julio la juez del caso dará a conocer el tiempo que pagará Dávila Peña por el mayor escándalo de corrupción contra las finanzas de Bogotá.



