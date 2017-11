Justicia tardó seis años para condenar a Pardo y Moralesrussi

Pese a que la defensa de Miguel Ángel Moralesrussi aseguró que el excontralor de Bogotá ya cumplió el tiempo de condena que le corresponde, tras ser encontrado responsable del delito de concusión en el ‘carrusel’ de contratos de Bogotá, la juez 10 penal especializada ordenó enviarlo de nuevo al patio ERE Sur de La Picota, de la capital.

En los alegatos finales del proceso que se adelantaba, también en contra de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, la Fiscalía había solicitado la máxima condena contra ambos por su participación en el millonario saqueo de los recursos de Bogotá.



Sin embargo, aunque todavía no se fijó el monto de la condena, Moralesrussi podría recibir una sanción de entre cuatro y ocho años de prisión, pues los cargos que tenía por prevaricato ya prescribieron.



Iván Cancino, abogado del excontralor, aseguró que durante los cinco años que su cliente estuvo detenido preventivamente –entre el 2011 y el 2016– redimió pena con trabajo y estudio, por lo que ya estaría descontado todo el tiempo de privación de la libertad que se le puede imponer por ese delito.



La juez fijó entonces para el mes de febrero próximo la audiencia de solicitud de libertad, en la cual se tendrán que presentar los certificados de redención.



De acuerdo con la juez, la Fiscalía logró demostrar que Moralesrussi “hizo peticiones dinerarias a fin de no ejercer los controles que debía realizar en el rol de contralor distrital respecto de los contratos 071 y 072 de malla vial y 137 de la fase tres de TransMilenio”. Las solicitudes de dinero se realizaron a través de Guido Nule, uno de los socios del concesionario que adelantó las obras.



Esta decisión ocurre seis años después de iniciarse el proceso por las irregularidades que se destaparon en los contratos de TransMilenio y que tienen tras las rejas al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.



Contra Pardo, quien se encuentra prófuga de la justicia desde el 2014, la juez emitió una nueva orden de captura al encontrarla responsable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con la juez, el delito de prevaricato por omisión contra Pardo ya prescribió.



Pardo fue acusada de cobrar comisiones para adjudicar las obras de la malla vial de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno. Uno de los testigos que señaló a Pardo es Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico de esa entidad.



Según Meléndez, quien fue condenado y ya recuperó su libertad, Pardo era “cuota directa” del contratista Julio Gómez. Además aseguró que “desde que ella llegó al instituto hubo unanimidad; cuando no había quorum, a ella no le importaba y generaba maniobras para que se lograra el consenso”.



Además de las irregularidades cometidas en los contratos de la malla vial, los delitos se cometieron en la adjudicación de contratos de la fase tres de TransMilenio y las obras de valorización de Bogotá. La exdirectora del IDU se expone a una pena cercana a los 20 años de cárcel.

