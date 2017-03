'Quienes estén condenados a pena de muerte no se pueden repatriar’

Cuatro de los 163 colombianos presos en China podrían regresar al país en un término de aproximadamente un año, si su petición de repatriación es aceptada por las autoridades del país asiático.

Detrás de este retorno está la abogada Blanca Henríquez, quien a nombre de la Universidad Autónoma de Colombia tomó el drama de los colombianos presos por droga en China como el suyo y puso al servicio de ellos todos los conocimientos que tiene para lograr su repatriación.



Henríquez le explicó a EL TIEMPO que ya elevó esta solicitud por cuatro connacionales: Carlos Lenin Fajardo Castañeda, Francisco Javier Rondón Castrillón, José Gratiniano Sánchez Henao y Ómar Muriel Toro, y que espera hacerlo por más en las próximas semanas.



El nudo está en que quienes están condenados a muerte (15, según la Cancillería) o a cadena perpetua (15 más) no pueden, por ahora, tener este beneficio ya que sus sentencias deben estar en años, como las colombianas.



¿Qué perfil tienen los colombianos presos en China que usted representa y sus familias?



Tienen mucha desinformación. Este es un tema típico del derecho internacional público, que no es muy conocido. A veces en sus conceptos consideran que el gobierno colombiano no ha hecho nada y que el chino es malo, pero hay que considerar que la Cancillería colombiana sí ha hecho acciones.



¿Estas personas son mulas que se van para China con droga o puede haber algo más detrás de esta problemática?



Estoy haciendo gestiones y lo que pretendo es demostrar que estas personas son víctimas de una red. Por su perfil y sus características, se puede decir que no son traficantes. Son muy humildes y, en muchos casos, no tienen la malicia para hacerlo y por eso los atraparon. Estas redes no envían mercancías de alto costo con personas que son fácilmente detectables por autoridades de otro país. Son carne de cañón.



¿Usted ha denunciado esto ante alguna autoridad?

Acudí a la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) y les solicité que se revisarán los casos de todos porque les ha faltado asistencia jurídica y quizás por ello están siendo condenados a penas como la de muerte o la perpetua. Esta organización me va a ayudar, pero tiene que haber colaboración efectiva por parte de la persona que está privada de su libertad. Esta información, que ya tengo, será usada por las autoridades internacionales, en este caso la Interpol.



Mientras tanto usted está tramitando las repatriaciones de algunos colombianos, ¿cómo es este trámite?



Lo primero que se hace es un trámite administrativo en el que se llenan algunos requisitos y se cumplen unas formalidades jurídicas. Luego se completa el expediente y se radica ante el Ministerio de Justicia. Lo que estamos solicitando es que cumplidos los requisitos le rueguen al gobierno chino que repatrien a esas personas y ya las autoridades asiáticas darán una respuesta.



¿Por cuáles colombianos sí se puede pedir repatriación y por cuáles no?



Por lo que se ha venido llevando a cabo entre los gobiernos de Colombia y China, el requisito es que ellos estén condenados a penas en años y, según me ha dicho la Cancillería, para quienes estén condenados a cadena perpetua o pena de muerte no se puede porque no tenemos esas condenas acá.



¿Y más o menos cuánto se demora este procedimiento hasta que el colombiano regresa al país?



Más o menos un año.



¿Qué debe pasa cuando estos colombianos regresen al país?



Cuando ellos regresan es en calidad de trasladados. Según la figura de la repatriación se supone que siguen a cargo del juez de allá y de otro de acá que debe estar pendiente de seguir con el tratamiento del caso que se le ha dado en China, es decir de que cumplan la sentencia.