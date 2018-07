En contexto: el ‘clan del Golfo’, banda que se sometería a la justicia

Con la sanción de la ley de sometimiento a bandas criminales, el ‘clan del Golfo’ se ha mostrado como la organización delictiva más cercana en acogerse a ella.



De hecho, EL TIEMPO pudo confirmar que un grupo de abogados, apoderado del líder del grupo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se reunieron con autoridades del Gobierno acordando temas sobre su eventual sometimiento a la justicia, que, al parecer, estaría cerca.

¿Qué es el ‘clan del Golfo’?

El ‘clan del Golfo’ es una organización criminal que nació en el 2007, tras el proceso de desmovilización paramilitar que se dio entre 2003 y 2006.



Fue creado por Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, quien fue capturado en el 2009, cediéndole el liderazgo del grupo a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien tiene a su mando 1.200 hombres, según el último conteo de las autoridades.



El principal campo de acción del grupo es el Urabá antioqueño, donde le ganó una violenta guerra a ‘los Rastrojos’. Y sus principales actividades son el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.



Según Ariel Ávila y León Valencia, el ‘clan del Golfo’, actualmente, hace presencia en 257 municipios del país y “es una organización de tercera generación, es decir, funciona en red, con nodos territoriales y los mandos son reemplazables fácilmente”.



“Hay una mesa directiva de la organización, que se compone de cinco personas. Cada una de ellas tiene asignado un territorio amplio. Luego viene una especie de figura que podría denominarse como socios, compuesto por cerca de 50 mandos. Cada mando tiene un territorio asignado y el territorio es el que determina su jefe en la mesa directiva”, agregaron Ávila y Valencia.

La zona donde más tiene influencia el 'clan del Golfo' es el Urabá antioqueño. Foto: Cortesía de la Policía

¿De dónde viene su nombre?

‘Héroes de Castaño’ fue el primer nombre que tuvo la organización, cuando fue creada por ‘Don Mario’.



Después pasó a llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las autoridades se referían a ella como ‘Los Urabeños’, por el sector en el que actúa principalmente: el Golfo de Urabá.



En el 2014, sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos pidió no referirse así al grupo, para no estigmatizar a los habitantes de esa región, y empezó a ser nombrado por las autoridades como el ‘clan Úsuga’, por el apellido de su líder.



En el 2016, Santos volvió a hacer el cambio de nombre, esta vez por petición de miles de familias de apellido Úsuga que pedían no ser estigmatizadas.



Así las cosas la orden fue referirse al grupo como ‘clan del Golfo’, que es como se le conoce en la actualidad.

El fuerte del grupo es el narcotráfico. Foto: Cortesía Fuerza de Tarea Conjunta Titán

¿Quién es su líder?

Refugiado en las selvas del nudo de Paramillo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, es perseguido por 2.000 hombres de la Fuerza Pública.



Tomó el control del ‘clan del Golfo’ en el 2009, tras la captura de ‘Don Mario’ y la muerte de su hermano Geovanny, quien fue dado de baja en un operativo militar.



Según las autoridades, ‘Otoniel’ se mueve a lomo de mula por la región del Urabá, no utiliza celulares para las comunicaciones por el miedo a ser ubicado, y da órdenes a través de cartas que se entregan de mano en mano.



Blanca Madrid, alias La flaca y esposa de ‘Otoniel’; su hermana, Nini Johana Úsuga David; cuñados, tíos y sobrinos del líder han sido capturados y él, desde el 2013, entró a figurar en la ‘Lista Clinton’ de EE. UU., junto con los más peligrosos narcotraficantes y blanqueadores de dinero del mundo.

Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, jefe del ‘clan Úsuga’. Foto: Archivo particular

La actividad delictiva del grupo

Ariel Ávila y León Valencia afirma que las actividades delictivas del ‘clan del Golfo’ son varias.



“La extorsión, minería ilegal, apuestas, producción y control de toda la cadena del narcotráfico, entre otras, son su fuente de financiación”, dijeron.



Los investigadores, además, dijeron que ese tipo de economías ilegales con sus relaciones con políticos, empresarios y hasta miembros de la Fuerza Pública.



Asimismo, aseveraron, “ha logrado establecerse como un nodo dentro del mercado ilegal del narcotráfico. Trabaja con Sinaloa y con la competencia: el cartel Jalisco Nueva Generación”.



Por otro lado, el ‘clan del Golfo’ promovió, en varias ocasiones, el ‘plan pistola’, pagando por policía asesinado.

Aunque ya lo terminó, el 'clan del Golfo' promovió el 'plan pistola', que consistía en el asesinato de miembros de la Fuerza Pública. Foto: Matador

Las acciones para el sometimiento

Según pudo establecer EL TIEMPO, hace semanas, la organización viene trabajando en un documento con toda la información que, según la ley, debe entregarse para el sometimiento.



Esas acciones tendrían la bendición de ‘Otoniel’ y, aunque no todavía no se habla de fechas ni nada, la idea es tener un paso concreto, incluso antes de que termine el Gobierno Santos.



Además, en septiembre del 2017, ‘Otoniel’ filtró un video hablando de voluntad de paz, terminó el ‘plan pistola’ y declaró cese del fuego para las fiestas decembrinas del año pasado y para la época electoral de este 2018.



