Menores de 10 años, víctimas de 72 % de casos de violencia sexual

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue la ocasión para que Medicina Legal y la Universidad de la Sabana presentaran las cifras de violencia contra las mujeres en el país.



La fotografía del informe sobre la violencia de género muestra que esta no cesa y, al contrario, sigue en aumento en sus distintas modalidades.

La más grave, el feminicidio (el asesinato de una mujer “por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”, como lo define la ley 1761 de 2015), aumentó 22 por ciento, al pasar de 100 muertes, en 2015, a 122 muertes, en 2016.



El informe distingue entre violencia intrafamiliar y violencia sexual, ambas con cifras igual de preocupantes.



En la primera hubo un incremento superior al 20 por ciento. En total, se registraron 49.712 casos, entre los cuales las más afectadas (9.544 casos) fueron las mujeres entre 20 y 24 años.



En la segunda, la violencia sexual, se presentaron 15.082 denuncias que, respecto a las 14.021 de 2015, significan un crecimiento de 7 por ciento.



En este punto el factor más preocupante es que el 41,53 por ciento de los casos (6.265) ocurrieron a niñas entre 10 y 14 años, seguidos de los ocurridos a niñas entre 5 y 9 años. En este caso, los registros hablan de 3.178 denuncias, el 21,07 por ciento.



Esto significa que más del 62 por ciento de casos de violencia sexual denunciados ocurrieron a niñas entre 5 y 10 años. Esta cifra crece si se incluyen las 1.538 denuncias que involucran a bebés entre 0 y 4 años. Serían en total, entre los 0 y los 10 años, el 72,80 por ciento de los casos de violencia sexual.



Antioquia y Bogotá, los más violentos

El capítulo regional muestra que, si bien hay departamentos donde no se registró ningún feminicidio el año pasado (como es el caso de Cauca y La Guajira), hubo otros donde no solo se registraron muchos más casos, sino que estos crecieron respecto a 2015.



El más dramático es Antioquia, donde pasaron de 16 feminicidios en 2015 (ese año también fue el mayor registro) a 20 feminicidios en 2016. Le sigue Bogotá, con 17 casos, frente a 12 del año anterior, y Santander, que registró 13 casos cuando el año anterior había registrado 11.



En contraste, los departamentos donde se registró una disminución en los casos fueron Atlántico (de 10 a 6), Caldas (de 3 a 2), Cauca (de 4 a 0), Huila (de 3 a 1), La Guajira (de 3 a 0), Magdalena (de 3 a 1), Norte de Santander (de 4 a 2).



Por otro lado, al revisar las cifras de violencia ejercida por parejas, es Bogotá la que lleva la delantera con más de 10.664 casos, seguido de los 4.210 registros de Antioquia. En ambos se presentó un incremento entre 2015 y 2016.



Vaupés, departamento donde en 2015 solamente hubo un caso de violencia de pareja, fue el único que no presentó casos en lo corrido de 2016.



