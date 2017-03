'Colombia necesita menos detenidos y no más cárceles'

En entrevista con EL TIEMPO, Nazim Ayadat, coordinador de detención en el CICR, y Alejandro Enrique Marambio, analista de política criminal del comité, aseguran que el país no necesita más cárceles, sino menos presos.

¿Mejoró la situación en las cárceles?



Nazim Ayadat: La situación sigue siendo insostenible. Con la crisis del sistema de salud, el problema se agudizó. El llamado es a que no se permita que explote esta bomba de tiempo. Las cárceles tienen una situación humanitaria grave, pero, más allá de eso, son la consecuencia de una política criminal que no funciona. El país necesita menos presos, y no más cárceles.



¿Por qué creció tanto el número de presos?



Alejandro Enrique Marambio: En Colombia no se cumple con el mínimo sentido de una política criminal, que es mejorar las condiciones de seguridad. ¿Crecieron los delitos y eso hizo que aumentaran los presos, o fue al revés? Creemos que el tipo de cárcel que tienen y la forma como ustedes generan la privación de la libertad aumentan el delito.



¿La política criminal es incoherente?



A.M.: La tasa de homicidios es una tasa fuerte que mide el delito. La tasa de homicidio colombiana era más alta en los 90 que ahora, pero la tasa de prisionización se triplicó. ¿Hay más delito ahora que en los 90? ¿O ahora hay otro manejo del uso del castigo? Hay serias investigaciones que vinculan el crecimiento de las maras al crecimiento de la tasa de prisionización. La cárcel es un sitio excelente para captar personas para generar delitos.



¿Hay un exceso de legislación sobre penas?



A.M.: La penal debería ser la última respuesta del Estado, pero aquí la primera respuesta legislativa es la penal. Es fácil hacer política con el populismo punitivo, y decir que por cada hecho grave hay que dar una sanción penal.



N.A.: En el caso de la niña Yuliana Samboní, por ejemplo, tan pronto se da el homicidio y violación, en Colombia empieza a hablarse de cadena perpetua. Todos entendemos el odio que genera el delito, pero no se puede legislar con odio. La respuesta del Estado no puede ser de venganza, sino racional.



¿Qué pasa en otros países?



A.M.: Es un problema latinoamericano. Hay países que han intentado resolver sus problemas de política criminal sin sobreutilizar la cárcel, como Costa Rica o Uruguay, y han fracasado. De hecho, tienen tasas de prisionización que superan a Colombia. El boom carcelario en Brasil también es enorme. Hay políticas más racionales en Chile, que tuvo la segunda tasa de prisionización más alta en la región y hoy es el único país que lleva cinco años sostenidos bajando esta tasa porque usa la investigación criminal.



¿Qué tanto funcionan las medidas alternativas?



A.M.: Está comprobado que las penas de prisión aumentan más la reincidencia que las penas no privativas de la libertad. Colombia hoy tiene 50.000 personas con medidas alternativas, aparte de sus 120.000 en cárceles. Ese es un número enorme de personas controladas por el Inpec, que solo tiene a 9.000 funcionarios. La medida alternativa es excelente, pero la forma de llevarla a cabo es mala porque al Inpec no le alcanza la gente que tiene para cubrir cárceles y medidas alternativas.



¿Qué pasará si Colombia no cambia su política criminal?



A.M.: Si uno quiere una política criminal con este nivel de encarcelamiento, tiene que asumir un costo. ¿Colombia está dispuesta a tener esta política criminal y sacarles ese dinero a hospitales o escuelas?



N.A.: Las proyecciones muestran que en el país habrá 170.000 internos en el 2019. ¿Tienen para pagarlos y mantenerlos de una forma que respete la dignidad y los derechos humanos?



