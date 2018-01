Fiscalía evalúa abrir investigación de oficio por caso Claudia Morales

La Fiscalía evalúa si es posible abrir una investigación de oficio por la denuncia de violación que hizo la periodista Claudia Morales en su columna de opinión en el diario El Espectador: ‘Una defensa al silencio’



Altas fuentes del ente acusador le dijeron a EL TIEMPO que un grupo de asesores del despacho recibió instrucciones para evaluar si es posible abrir una noticia criminal.



Esto porque no se tiene la fecha de los hechos y por el relato de la periodista el delito ya pudo haber prescrito.

Las fuentes señalaron que según el código penal de 1980, si los hechos fueron antes de julio 24 de 2000 la prescripción es de 20 años.



El código del 2000 establece que si los hechos fueron entre julio 24 de 2000 y julio 7 de 2004 la prescripción es de 15 años. Y si fueron después de esa fecha es de 20 años.



En todo caso señalaron las fuentes, cualquier decisión garantizar los derechos de la periodista que en su columna de opinión expuso que fue víctima de abuso sexual de uno de sus jefes, de quien no revelará el nombre, hace varios años en una habitación de hotel.



“Cuando trabajé con ‘Él’, era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo, y además hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad. Hoy, con 44 años, reviso el momento que tengo grabado como una foto y no me arrepiento de haber guardado silencio”, escribió Morales.



La periodista explicó además que una de las historias que más la motivó a contar lo que le pasó fue el reciente caso de Marcela González, quien denunció haber sido agredida por el periodista Gustavo Rugeles, y posteriormente apareció en un video junto a él en el que se retractaba.



Morales también describió que cuando fue violada “no existían las redes sociales y sentirse empoderado no era algo tan usual como lo es ahora gracias a esas plataformas”.



Ayer, en entrevista con Blu Radio, indicó que al lado de su atacante “Harvey Weinstein es un pobre imbécil”, ya que es “muy poderoso” y es una persona que “lo ven y lo oyen todos los días”.



“Celebraré siempre que desgraciados como “él” y otros abusadores sean visibilizados y castigados. La revelación de mi historia es una defensa del silencio”, concluyó la periodista.



