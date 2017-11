Carrerón para carnetizarse y poder ir a tribunas populares en estadios

En menos de dos semanas, el 22 de noviembre, quien no tenga carné de hincha que lo identifique plenamente no podrá entrar a las tribunas populares de los estadios de las cuatro principales capitales del país.



Aunque los cálculos de Dimayor y el Gobierno apuntaban a unas 500.000 personas en la fase inicial del ‘enrolamiento’ –uno de los primeros pasos para desterrar de la fiesta del fútbol a los vándalos–, solo una quinta parte ha atendido el llamado, a pesar de que la campaña para promover la carnetización lleva varios meses.

Este carné funcionaría no solo para controlar la entrada al estadio, sino también como monedero, de tal manera que permita cargar la boleta para los partidos y el abono para los aficionados que así lo prefieran.



La ciudad donde los hinchas están más ‘colgados’ es Bogotá, con apenas 6.500 matriculados y donde además de las barras de Santa Fe y Millonarios hay también fuerte presencia de fanáticos de Nacional y de América. Y como las ‘barras bravas’ son los clientes más usuales de las tribunas populares, autoridades de todo el país buscan anticiparse a una situación crítica cuando muchos de ellos, en cumplimiento de un mandato de una ley del 2009, no logren entrar a los estadios en un momento en el que, además, se decantará el paso a los cuadrangulares finales.



¿Qué está pasando? Particularmente en Bogotá, algunos ‘barras bravas’ le apuestan a sabotear el proceso de enrolamiento esperando que así se caiga la medida del carné. Pero, advierte Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, “no hay marcha atrás y a partir del inicio de los cuadrangulares de este año en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla el enrolamiento se exigirá para el ingreso a las tribunas populares de norte y sur”.



No solo los hinchas de las tribunas menos costosas tendrán que identificarse plenamente. Dimayor está trabajando en un sistema que se aplicará desde el año entrante para que todo hincha tenga que enrolarse a partir de la cuarta asistencia al estadio. Esto es, las primeras tres asistencias a Occidental y Oriental no implicarían tener carné, pero a partir de la cuarta sí sería exigible.



La apuesta es que si los asistentes frecuentes u ocasionales a los estadios están plenamente identificados, esto permitirá su individualización y judicialización si protagonizan desmanes. La utilización de controles biométricos (acceso por huella digital) debería ser una segunda etapa en el plan.



“Para el Distrito, lo fundamental, sin importar qué sistema se utilice, es poder saber quiénes están asistiendo a los partidos de fútbol en Bogotá”, dice Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de la Participación, entidad que trabaja en programas de convivencia con las barras.



Hernández asegura que la individualización plena y con controles biométricos “van a ayudar a prevenir la violencia no solo pensando desde una mirada judicial o penal”, sino porque va a permitir que se individualicen responsabilidades y se evitaría “que toda una barra termine estigmatizada por el comportamiento de unos pocos”.



Pero incluso con tutelas han intentado frenar el proceso de enrolamiento de hinchas. Hasta ahora todas han sido falladas a favor de la Dimayor, pero hay varias más en curso que sostienen que ‘matricular’ a los hinchas viola derechos a la intimidad y al hábeas data.



Al tiempo con este proceso de carnetización, en el Congreso se mueven varias iniciativas para castigar tanto la violencia en los estadios como las trampas que rondan el fútbol y otros deportes.



Por primera vez en la historia del país, amañar un partido de fútbol tendrá cárcel como delito independiente. Eso está contemplado en un proyecto que ya tuvo primer debate en el Senado y que castiga la ‘corrupción privada en eventos deportivos’ con pena de 4 a 8 años de cárcel y multa de 100 a mil salarios mínimos. El castigo está contemplado para el que pague coimas a integrantes de los equipos o a los árbitros para “predeterminar o alterar de manera deliberada o fraudulenta el resultado de una prueba o competición deportiva”.



La misma sanción aplicará para jugadores, directivos o jueces que accedan a la oferta. En el país, lo que se ha perseguido hasta ahora son las apuestas ilegales, como sucedió recientemente con un jugador del Quindío quien contactó a un jugador del Deportivo Pasto para que se hiciera expulsar y así favorecer a un apostador.



La reventa de boletas, otro de los males crónicos del fútbol, también está en tránsito de castigo. Se establece que el revendedor tendrá que pagar multa de 50 a 200 salarios mínimos y trabajo social por entre seis meses y tres años. La misma multa aplicaría para quien falsifique boletas.



El proyecto también castiga expresamente, con cárcel de entre 16 y 90 meses, el empleo o lanzamiento de cohetes, bengalas, petardos y productos inflamables que suelen verse en las tribunas. Esa conducta tendría multa de diez salarios mínimos y la prohibición de entrar a los estadios por entre seis meses y tres años. Esa sanción se cumpliría efectivamente con la imposición de comparecer a una estación de Policía los días que se desarrollen los eventos deportivos.



La misma pena se aplicará cuando la conducta sea cometida contra un bus, o cualquier medio de transporte cuyo objetivo sea el traslado de deportistas, además de la prohibición de asistir a cualquier espectáculo deportivo profesional por un período de seis meses a tres años. Y lo propio pasaría con quien intente entrar armado a los estadios.

‘Proceso no tiene reversa’: Dimayor

El presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, asegura que los cronogramas acordados con el Ministerio del Interior para empezar a aplicar las medidas contra la violencia en el fútbol no tienen marcha atrás.



¿Qué va a cambiar en materia de seguridad en los estadios con estas medidas?



Poder individualizar a quienes protagonizan actos de violencia que ahuyentan a la gente de bien de estos escenarios nos permitirá volver a tener una asistencia de mayor número, pues tenemos identificado que 65 % de los colombianos consideran peligroso asistir a los estadios, percepción que es mayor en algunas ciudades. La única forma de expulsar la violencia de los estadios es expulsando a los violentos.



¿Qué se necesita para que las familias puedan volver a los estadios?



Estamos trabajando en 3 líneas de acción: mejorar el espectáculo con un fútbol de primer nivel, lo que significa mayor inversión de los clubes, para lo cual Dimayor debe generar mayores recursos. Estamos modificando nuestro ‘core business’ en la televisión y explorando otras áreas de mercadeo y negocios. Dos, expulsar la violencia del fútbol, y tres, mejorar las experiencias del consumidor.

Así se hace el proceso de ‘enrolamiento’

- El carné vale 12.000 pesos e incluye fotografía y huella del hincha. Tuboleta maneja el proceso. Estos son los puntos en los que se expide:



- En Bogotá, el estadio El Campín, de domingo a domingo de 10 a. m. a 5 p. m. También en las tiendas oficiales de Santa Fe y Millonarios.



- En Cali, sede Álex Gorayeb del Deportivo Cali, de lunes a viernes de 10 a. m. a 7 p. m. y sábados de 9 a. m. a 3 p. m. Los hinchas del América deben ir a la tienda oficial en el Holguines Trade Center, lunes a sábado de 10 a. m. a 7 p. m.



- En Medellín, en las taquillas del Atanasio Girardot de 11 a. m. a 7 p. m. de lunes a sábado.



- Barranquilla: Tuboleta del centro comercial Royal Washington.

