Cárcel a familiar de delegado de la ONU acusado de abuso a menores

Dos testigos fueron claves para la judicialización de Cristopher Rafael Bolger, de 23 años. Se trata del hijo de un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a quién la Fiscalía señala de acto sexual abusivo y abuso sexual de dos menores de edad: el primero de 1 año y 7 meses, y el segundo de 7 años.



Este último fue testigo, según el ente acusador, de lo que Bolger intentó hacer con el bebé.

A Cristopher Rafael Bolger la juez 29 de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.



"No me he distanciado de la condición de ser humano, de la persona que está siendo procesada. Decido enviarlo a un establecimiento carcelario porque no tengo aún en mi poder los resultados del examen de psiquiatría del señor Bolger, es por esto que no atiendo la solicitud que ha hecho su defensa de una medida de detención domiciliaria porque no existe el elemento principal que demuestre que tiene problemas psiquiátricos", dijo la Juez del caso.



Los hechos por los que a Bolger lo envían a la cárcel ocurrieron el pasado 6 de marzo a la 1:30 de la tarde en el barrio Cabrera, de la localidad de Chapinero en el norte de Bogotá.



La defensa de este hombre de nacionalidad chilena y estadounidense, manifestó que él presentaba problemas psiquiátricos, que tenía que consumir una droga diariamente y que inexplicablemente había parado su dosis.



Fueron ocho horas de audiencia, en la que el ente acusador dio a conocer los detalles de lo que ocurrió el pasado martes en la zona común de un conjunto Residencial ubicado en la carrera séptima con calle 87 en Bogotá.



Según el testigo, Bolger se despojó de sus prendas de vestir exhibiéndose desnudo ante los menores.



Bolger será trasladado en las próximas horas a la cárcel La Modelo de Bogotá.



