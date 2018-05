Capturan al director de Cardique por 'carrusel' de contratos

En la mañana de este martes la Fiscalía General capturó al director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Olaf Puello Castillo, a tres de sus funcionarios y a dos particulares por irregularidades en la celebración de 220 contratos del 2016.



Entre los capturados están Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, funcionarias de la corporación y supervisoras de contratos; Bernabé Maldonado Maldonado, contador que habría participado en la articulación de contratos; y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.

Según las investigaciones en esos contratos se habría generado un detrimento de 27.900 millones de pesos.



Por estos hechos al director de Cardique le imputarán cargos por peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.



El proceso se inició por un informe de auditoría realizado por la Contraloría General que evaluó los manejos de recursos en Cardique en el 2016, evaluación que dejó en evidencia las irregularidades en esa autoridad ambiental de Cartagena.

En el proceso, el fiscal que lleva la investigación encontró que hubo un supuesto acuerdo para direccionar los contratos de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños y reservorios en las zonas en las que la Corporación tiene influencia, particularmente en el Canal del Dique. Aunque se pagó por esas actividades, "presuntamente no se realizaron", dice la Fiscalía.



El ente acusador encontró documentos falsos, entre ellos facturas, planos topográficos, y registros fotográficos que fueron usados para ejecutar de forma irregular los contratos.



Con esas pruebas la Fiscalía asegura que se determinó que "no existieron los estudios técnicos que respaldarían la necesidad del objeto de cada uno de los contratos".



Esos negocios habrían sido justificados con un documento del 2010 elaborado por una Universidad de Costa Rica "que no tiene relación alguna con las funciones, ni con el objetivo de Cardique", dijo la Fiscalía.



