Así delinquía 'Gerald', el señalado capo de las drogas de Ecuador

Al menos seis barcos de bandera ecuatoriana y una flotilla de lanchas rápidas hacían parte de la compleja estructura que habría logrado consolidar el ecuatoriano Washinton Prado Alava, considerado por la Policía como el capo del narcotráfico más poderoso de ese país.

Alias 'Gerald', de 35 años, fue capturado por la Dijín de la Policía por petición del Gobierno de Estados Unidos, que lo considera un capo que intentaba, como los narcos del pasado, controlar todas las etapas del tráfico de drogas: desde los laboratorios para la producción y el transporte hasta la distribución en las calles de ese país. El capturado es señalado de ingresar a Estados Unidos cerca de 250 toneladas de cocaína.



El director de la policía, general Jorge Hernando Nieto Rojas, sostuvo que el capturado “lideraba la organización mafiosa más sofisticada y tecnificada del Pacífico colombiano”.



Investigadores señalaron que semanalmente la organización del capturado despachaba hasta 10 lanchas con cargamentos que oscilaban entre los 800 y 100 kilos de cocaína con rumbo a Estados Unidos.



Junto a Prado Alava, fue capturado el también ecuatoriano Leonardo Adrián Vera Calderón, alias 'Thiago', señalado de manejar las rutas marítimas de la organización; Robinson Alberto Castro Quiñones, quien al parecer manejaba los laboratorios, y Diego Fernando Arizala Segura, un experto en ingeniería que instalaba equipos de rastreo a los cargamentos de droga.



Los investigadores sostienen que con el poder que le dio el narcotráfico, ‘Gerald’ tenía la capacidad en Ecuador de “ordenar ajustes de cuentas a través de grupos armados. Incluso, ordenó perseguir a jueces y fiscales”. Tanto así que, aunque fue capturado en ese país en tres ocasiones (2006, 2012 y 2014) por delitos de drogas y tráfico ilegal de migrantes, estaba libre. Incluso, la primera vez que estuvo capturado la pena fue solo limpiar baños.



En 2015, un grupo élite de la Policía asumió la investigación y con apoyo de la DEA y la Fiscalía logró ubicarlo en Tumaco (Nariño). Desde entonces, han sido capturados cien integrantes de su organización y decomisadas 150 toneladas de droga.



Según la investigación, el narcotraficante se había radicado en Colombia bajo la protección de ‘los Rastrojos’ y tras el debilitamiento de esa organización montó su propia red.



Llegó a ubicar barcos de gran calado en puntos estratégicos, los cuales reabastecían las lanchas rápidas en las que movía la droga.



“Eran una especie de bombas de servicio en el mar, con lo que garantizaba que los cargamentos no se fueran a detener”, dijeron los investigadores.



Su grupo ya había logrado consolidarse en Guatemala, México y Estados Unidos. “Esta organización no necesitaba de socios capitalistas o de otras estructuras para sus actividades de narcotráfico, todas sus necesidades criminales eran suplidas por la misma red”, afirmaron a EL TIEMPO uniformados que le seguían la pista a la red.



Los investigadores señalaron que ‘Gerald’ se movía siempre en camionetas blindadas de alta gama. Además, no dormía dos días en el mismo sitio. En cada zona a la que llegaba ubicaba varias viviendas en las que se movía, incluso en las madrugadas, para dificultar su ubicación. Esas viviendas tenían piscinas y canchas deportivas.



Fuentes de la Policía señalaron que ‘Gerald’ coleccionaba relojes de marca y según información, que es verificada, invertía sus dineros ilegales en la compra de lingotes de oro que escondía en caletas.



JUSTICIA

