Cada día, al menos dos personas son asesinadas en medio de hurtos

El jueves, cuando intentó eludir un trancón por la avenida Circunvalar de Bogotá desviando por una calle del barrio La Paz, el funcionario del Banco de la República Álvaro Torres se encontró con la muerte a manos de una banda de atracadores.

La víctima, de 52 años, murió de un disparo en el cuello en una calle de esa invasión, la cual tiene décadas de estar enclavada en los cerros tutelares de Bogotá. Ese día ocurrieron disturbios en la Universidad Distrital y varios carros ingresaron a La Paz. De inmediato fueron atacados con piedras para obligarlos a detenerse. Torres tuvo la mala suerte de quedar atrapado entre unos siete delincuentes que rodearon su carro. Le dispararon sin piedad a través del vidrio cuando se negó a bajarse del carro.

El asesinato, que sacudió a la opinión pública, se suma a los por lo menos 400 que, según las autoridades, han sido cometidos este año en el país por delincuentes que en principio iban a robar a las víctimas. A corte del 31 de julio se registraban 381 personas asesinadas, dos cada día en promedio. Pero esa estadística puede ser de al menos el doble porque, en miles de casos, los móviles del homicidio simplemente nunca logran establecerse con claridad.



La Policía de Bogotá tiene, en el caso del funcionario del Banco de la República, pistas claras que, aseguran las fuentes oficiales, permitirán capturar y procesar a los responsables del crimen. Ayer capturaron a uno (ver recuadro). Pero ese posible desenlace no es el más frecuente.



En general, en 75 de cada 100 asesinatos, la justicia nunca llega. No obstante esa desoladora estadística, comparada con la de hace apenas dos años es mucho mejor. La actual Fiscalía logró bajar la impunidad en homicidios del promedio histórico del 90% al de 75%.



En lo corrido del año, en el país han sido cometidos 7.242 asesinatos. Existe un aumento de más del 10% con respecto al año pasado, y los recursos de investigación se enfocan por lo general en los casos más graves o los que han tenido mayor impacto mediático. La Fiscalía y la Policía señalan que este año han sido resueltos: ubicando y dando captura a los autores del crimen, 105 homicidios relacionados con atracos, no todos de este año.

A corte del 31 de julio se registraban 381 personas asesinadas, dos cada día en promedio. Pero esa estadística puede ser de al menos el doble

“Las primeras horas son vitales para resolver un homicidio. Los elementos probatorios que se recauden en esos momentos marcan la diferencia entre que se esclarezca un caso o que triunfe la impunidad”, dice Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y actual director de Políticas y Estrategia de la Fiscalía.



Como ocurre con los otros delitos de impacto a la ciudadanía, las cámaras de seguridad públicas y privadas están contribuyendo a hacer justicia, incluso después de varios años. Eso fue lo que pasó en el caso de Luisa Fernanda Ovalle, la joven porrista de Millonarios asesinada el 30 de noviembre del 2013. Casi cinco años después, cuando su familia ya no creía que se pudiera esclarecer el crimen, fue capturado Hugo Alejandro Zabaleta bajo cargos de homicidio y hurto agravados.



La joven –para esa época, de 18 años y estudiante de ciencias políticas– fue agredida por un hombre cerca de su casa, en Castilla, según la Fiscalía porque se resistió a un robo. “Después de tanto tiempo pensamos que era un crimen que iba a quedar en la impunidad”, dijo Héctor Chávez, tío de Luisa Fernanda. Las primeras hipótesis apuntaban a una posible autoría de alguien cercano a la víctima. Pero el trabajo con testigos y el material recabado de las cámaras llevó a la captura y a una hipótesis que sorprendió a muchos: aparentemente, al ver a la joven sola en una zona oscura, Zabaleta pretendió robarle el bolso. Ella opuso resistencia y después del forcejeo, el delincuente la hirió mortalmente con un cuchillo.



El año pasado, del total de los 12.237 homicidios reportados, 4,76% se dio como consecuencia de hurtos (583). Y durante el 2016, de los 12.402 homicidios registrados, 576 ocurrieron en medio de un hurto, lo que equivale al 4,64%. De nuevo se trata de cifras parciales por la alta cantidad de casos sin ningún dato. Buena parte de los 2.175 homicidios cometidos con arma blanca el año pasado corresponde, según los expertos, a dos tipos de situación violenta: las riñas y los robos.



Este año, según estadísticas de Medicina Legal, casi 4.000 personas han sufrido lesiones de consideración en medio de hurtos y atracos. La mayoría de las víctimas son hombres, y el arma utilizada para las lesiones casi siempre son navajas y cuchillos.

Buena parte de los 2.175 homicidios cometidos con arma blanca el año pasado corresponde, según los expertos, a dos tipos de situación violenta: las riñas y los robos

“En el país, el esclarecimiento de los homicidios va paralelo al esclarecimiento de todos los delitos. Hay un esfuerzo real de Policía y Fiscalía por reducir las tasas de impunidad en todos sus frentes”, afirmó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Restrepo asegura que la falta de control frente al porte de armas de fuego y de armas blancas sigue siendo un boquete en la seguridad del país.



“El crimen organizado utiliza armas de fuego, y en el caso de fleteo es claro que a la víctima la intimidan bajo la amenaza de muerte con una pistola”, señaló.



Con el aumento del hurto a personas (más de 75.689 casos el año pasado, sin incluir casos de robo de celular), el riesgo de que la afectación a la integridad y a la vida de las personas se dispare es latente. Tragedias como las de Luisa Fernanda y Álvaro así lo demuestran.

