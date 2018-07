Bandas de Medellín cobran vacuna por la venta de harina de las arepas

Cinco semanas de incapacidad le dieron a Roberto, un joven de 25 años que se negó a vender en una pequeña tienda que abrió en febrero de este año, en el barrio Popular de Medellín, las arepas que producía la fábrica de Asdrúbal de Jesús Marín Valencia.



“Tres hombres llegaron al local y me dijeron que en la comuna 2 no se vendían otras arepas. Y que si no entendía a las buenas, pues que sería por las malas y me golpearon hasta dejarme inconsciente”, se lee en la denuncia que instauró la víctima y que por razones de seguridad se fue de la zona.

En total, en el expediente contra Marín Valencia hay 11 denuncias de particulares y empresas que lo sindican de liderar la red de extorsionistas ‘gota a gota’ que delinque para la red criminal de ‘los Triana’ en los barrios Santa Cruz, Santa Rita, La Francia, Popular 1 y 2 y El Playón, todos en la deprimida comuna 2 de Medellín.

La Policía y la Fiscalía capturaron a Marín Valencia y a 13 hombres que delinquían junto con él hace un mes y fueron enviados por un juez a la cárcel de El Pedregal. “La investigación en contra de estos delincuentes se concretó gracias a las denuncias de las víctimas, a su valor y la información proporcionada”, dijo a EL TIEMPO el director del Gaula de la Policía en Medellín, coronel Jhon Alexánder Forero.



El oficial señaló que el fenómeno de la microextorsión o ‘gota a gota’ está arraigado en algunas comunas de Medellín, donde los llamados combos exigen el pago de entre 5.000 y 100.000 pesos diarios para dejar trabajar a los pequeños y medianos comerciantes, y por permitir que las empresas de transporte puedan cubrir sus rutas. Con el agravante de que además están prohibiendo la comercialización de productos, afectando la libre competencia.

En Bello este fenómeno está disparado, los combos de 'los Pacheli' y 'los Triana' están manejando la venta de los lácteos y de otros productos de la canasta familiar

“En Bello este fenómeno está disparado, los combos de ‘los Pacheli’ y ‘los Triana’ están manejando la venta de los lácteos y de otros productos de la canasta familiar”, aseguró el director de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas.



Entre enero y junio, las redes criminales dejaron de percibir cerca de 30.000 millones de pesos a través de esta actividad por la captura de 155 delincuentes que conformaban 13 redes dedicadas a la extorsión.



Pero esa es una porción mínima de lo que ganan por amenazar a los sectores más necesitados de la capital.



“La cifra es multimillonaria. La microextorsión tiene en alza la tasa de homicidios porque ahora los combos no solo se disputan el territorio por el control del microtráfico, sino por el manejo de las extorsiones”, dijo el coronel Forero.



Las autoridades han venido haciendo una radiografía de la situación y concluyen que la problemática es compleja, porque muchos de los extorsionistas son jóvenes que han crecido en la misma comuna, que conocen a sus vecinos y a sus familias, y por ende tienen información de primera mano sobre sus víctimas.



Ahora, por la presión de la Policía, los combos no están cobrando el cupo diario a los conductores de buses. Lo están haciendo una vez a la semana, con un pago de 90.000 pesos, y les entregan un recibo. En cada ruta hay mínimo 10 buses.



“Se enquistan en las zonas comerciales, se presentan como un grupo de ‘seguridad’ al que hay que pagarle por recibir protección. Al principio son amables, pero si los dueños se niegan, vienen las amenazas de muerte”, dijo el fiscal González Flechas.



La violencia que se vive en Medellín, que es la capital del país que va perdiendo el año en materia de reducción de homicidios, se explica en buena medida en las disputas por el control de las vacunas entre los jefes de la llamada ‘Oficina’.



Este año van 373 homicidios, 73 más que a la misma altura del 2017. La ciudad además registra desplazamiento intraurbano. De hecho, de los 11 casos que hay contra Marín Valencia hay ocho que se refieren a este delito.



Las autoridades afirman que la mejor arma para enfrentar esta actividad delictiva es la denuncia, pero son conscientes de que la larga tradición de esa práctica criminal y el poder que siguen teniendo las bandas mantienen a las comunidades bajo intimidación.

Arriendos también entran a la extorsión

El director seccional de Fiscalías, Raúl González, aseguró que como los integrantes de los combos son de las mismas comunas, ahora están incursionando en el cobro de un porcentaje por cada arriendo o venta de un inmueble, logrando afectar directamente a sus vecinos.



“Si se va a arrendar una pieza en 150.000 pesos mensuales, exigen al propietario un 10 por ciento del pago, situación que esta incidiendo notablemente en el desplazamiento intraurbano. Conocen los movimientos y actividades de sus vecinos”, aseguró González.



Hace unos días capturaron en flagrancia a un adulto mayor de 67 años que delinquía para el combo de ‘la Terraza’. Todos los habitantes de la comuna sabían que su labor, desde hace más de 10 años, era el cobro de las extorsiones ‘gota a gota’ a pequeños locales, como panaderías y salas de belleza.

“Se aprovechaba de su condición de la tercera edad para pasar inadvertido para las autoridades, pero alguien tuvo el valor de denunciarlo y hoy está tras las rejas”, señaló el coronel Forero Jiménez. El oficial señaló que grupos especiales del Gaula están trabajando en cada comuna a fin de ubicar a los jefes de esas estructuras para su judicialización.



JUSTICIA