Señalados de atentados en 2015 en Bogotá piden pista en la JEP

Los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) tendrán que definir si el proceso contra los 13 capturados en junio del año pasado por su presunta responsabilidad en atentados registrados en Bogotá pasa a esa jurisdicción o sigue en la justicia ordinaria.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que en la audiencia preparatoria de juicio contra las trece personas vinculadas a esos atentados perpetrados a mediados de 2015 en Bogotá sus abogados señalaron que el juez primero especializado no era competente para seguir con el caso y que el proceso tenía que pasar a la JEP.



Argumentaron que los hechos imputados a algunos de los capturados, que recuperaron su libertad en septiembre de 2015, estaban relacionados con hechos vinculados a la protesta social que había sido incluida en la jurisdicción de paz.



“Ellos no están aceptando ninguna responsabilidad en los hechos, y tampoco están reconociendo su pertenencia a ningún grupo ilegal. Pero en el acuerdo de paz se dejó abierta la posibilidad de que acciones relacionadas con la protesta social puedan salir de la órbita de la justicia ordinaria”, señaló uno de los defensores consultados por EL TIEMPO.



Algunos de los abogados de los imputados consideran que como quedó acordado en los acuerdo de paz los magistrados podrían extinguir la acción penal contra sus clientes.



La Fiscalía se opuso a esa petición al argumentar que una cosa es la protesta social y otra los atentados terroristas que generaron zozobra en la ciudad.



El argumento de la defensa de los capturados es que algunos de ellos, como Paola Andrea Salgado Piedrahita y Lorena Romo Muñoz, fueron señalados de participar en los disturbios registrados en 2014 en la Universidad Nacional en los que fueron atacados patrulleros de la Policía con artefactos explosivos fabricados y transportados por los detenidos.



A diez de los capturados se les imputaron los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y violencia contra servidor público



Las fuentes señalaron que la Procuraduría se opuso a que el proceso contra algunos de los capturados como David Camilo Rodríguez Hernández, ‘el Profe’ considerado el jefe de la red y Heiler Anderson Lamprea, fueran a la JEP pues a ellos se les imputó el delito de rebelión y terrorismo y se les señala de tener nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



De hecho tal como lo publicó este diario la Fiscalía encontró nexos entre Lamprea y Cristian Camilo Bellón Galindo, el hombre capturado como responsable del atentado del Eln contra una estación de la Policía en Barranquilla.



El juez primero decidió enviar el proceso a la Secretaría de la JEP para establecer quiénes de los imputados ya firmaron su solicitud formal para ser juzgados en esa jurisdicción. Y estableció que una vez llegue la respuesta se seguirá el proceso, que ya lleva más de dos años, el 2 de abril con las personas que no hayan suscrito las actas de compromiso.



Abogados consultados por este diario señalaron que el proceso estará paralizado otros meses más, pues la JEP iniciará labores oficialmente a mediados de este mes y los magistrados tendrán que estudiar la petición y definir a quien le corresponde el proceso por esos atentados.



