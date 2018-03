Autor de intento de feminicidio podría quedar en libertad

El 6 de abril del año pasado, cuando Paola Andrea Torres Noreña, de 26 años, salía de su trabajo en la Universidad Minuto de Dios, en Bogotá, fue atacada gravemente en el cuello con un arma blanca al parecer por su expareja Luis Miguel Rozo.



En el informe de la clínica se advertía que estuvo en alto riesgo su vida por la localización de la herida.

Casi un año después del ataque, la defensa de la víctima denuncia que no hay avances en el proceso debido a las múltiples maniobras dilatorias del presunto agresor. Rozo, de 31 años, ha pedido en dos ocasiones cambiar de abogado y su proceso se encuentra en el Tribunal de Bogotá porque busca que le incluyan dos testimonios como pruebas a su favor.



Mientras se resuelve esa apelación, la defensa teme que Rozo pida su libertad o casa por cárcel argumentando vencimiento de términos. El caso no ha avanzado con normalidad desde julio, cuando se presentó la acusación.



Incluso una vez fue aplazada la audiencia porque el juzgado no envió la notificación de la diligencia a la cárcel Distrital, donde sigue preso, sino a la cárcel Modelo.

Rozo fue capturado seis días después del ataque y se declaró inocente del delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa.



Viviana Benavides, abogada de la Secretaría Distrital de la Mujer, afirma que quedando Luis Miguel Rozo en libertad la vida de Paola corre peligro. “Nuestra gran preocupación es la vida de Paola, el Estado debe garantizar su protección y una de las principales pautas es mantener al señalado agresor en prisión”, dijo. Además, agrega que mantenerlo en casa por cárcel no es garantía de protección.

El Estado debe garantizar su protección y una de las principales pautas es mantener al señalado agresor en prisión FACEBOOK

TWITTER

Benavides señala que el proceso no ha avanzado debido a que la defensa de Rozo ha acudido a maniobras dilatorias: “Están pidiendo una apelación sobre unas pruebas que no fueron decretadas y lo que nos preocupa es que ahora busque salir de la cárcel por vencimiento de términos”.



En el expediente contra Rozo hay varios videos del día del ataque, el seguimiento que se le hizo al agresor, el dictamen de Medicina Legal y testimonios de quienes estaban en la zona. “Se ve su trayectoria por la zona y cómo cubría su rostro con un pasamontañas y una gorra”, dice la abogada Benavides.



“El agresor le propinó diferentes heridas con arma blanca, a la altura del cuello, en el rostro, en el cuero cabelludo y en el dedo meñique de la mano derecha”, indica el expediente.



Desde un comienzo, Paola Andrea señaló a Luis Miguel como el agresor porque desde que terminaron, ocho días atrás, “había observado en esta persona un comportamiento obsesivo, escribiéndole y llamándola de forma desesperada a su celular”. Incluso, en su testimonio advierte que el día anterior de los hechos, por la misma zona donde se dio la agresión, fue abordada por Luis Miguel y le gritaba que no lo dejara. La relación entre ellos solo duró seis meses.



La víctima sostuvo que también le enviaba extenuantes mensajes de WhatsApp y que temía por la seguridad de su hermana menor, con la que compartía su residencia, y en una ocasión le pidió que apagara las luces de la casa, para hacer pensar a su exnovio que no había nadie. Paola dice que, “a pesar de las reiteradas negativas, no descansó del acoso obsesivo hasta el 6 de abril, cuando se produjo la agresión”.



Otro de los cuestionamientos de la defensa de la víctima es que Rozo no debería estar preso en la cárcel Distrital, sino en una de mayor seguridad por el delito del que se le acusa.

JUSTICIA