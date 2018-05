Carta de un padre a su hijo desaparecido 

El próximo 22 de mayo se cumplen 15 meses desde la desaparición de Brayan Montaña, Mauricio Castillo y Juan Esteban Moreno, en el barrio San Cristobal Norte.

Desde febrero de 2017 no se conoce nada del paradero de estos jóvenes, quienes trabajaban haciendo acarreos en ese sector de Bogotá. Días después de su desaparición se encontró el vehículo en el que trabajaban, pero aún no hay rastros de ellos.



Desde entonces sus familiares han hecho innumerables marchas y acudido a todos los entes en busca del paradero de sus hijos.



Brayan Montaña desapareció a tres meses de cumplir la mayoría de edad. Este fin de semana (el 12 de mayo) cumplió 19 años.



Su padre Germán Montaña le escribió una carta por motivo de la celebración. Él espera encontrar a su hijo lo más pronto posible.

Esta es la carta

Un día más sentado frente a tu imagen y no sé cómo empezar a escribir lo que siento. Este debería ser el día mas feliz para ti y para nosotros tu familia, por tu cumpleaños. No sé si quienes lean esta carta logren entender el significado de mis palabras. Solo espero que aquellos afortunados que no hayan sufrido la ausencia de un hijo puedan tan sólo tratar de imaginar el inmenso dolor que tengo que enfrentar para hoy poder escribirte.



Algunos se preguntaran ¿para qué escribir una carta a un hijo ausente y después publicarla?, Pues es solo el deseo de que otros lean unas líneas en homenaje a la alegría más grande de mi vida: mi hijo, que el mundo entero -si es posible- sepa cuánto te amo y te extraño mi niño hermoso.



Dicen que no llore por ti, que debo seguir adelante, pero ... si ni puedo respirar sin ti, ¿quién podría poner el corazón duro si su hijo no está y no lo puede llamar?



¿Por qué te alejaron de mi vida? No duermo tranquilo, me atormento pensando, me desvelo llorando y vienen los recuerdos y dolores. Ya no quiero seguir así, esperándote, deseo ir a donde tu estés, así sea al fin del mundo. Eres mi vida, mi todo, mi ser.



Deseo de pronto escuchar mi teléfono sonar como todos los días, oír tu voz diciéndome lo mucho que me amas y extrañas, contándome tus sueños y locuras. No tengo a nadie a quién decirle, cuánto te extraño y cuanto te amo.



¿Por qué tú hijo mio?, ¿por que tu mi bebé?



Lloro frente a tu imagen recordando tu dulce mirada, acordándome que no debo dejar de recordarte y buscarte a pesar de que la vida y el destino nos haya separado.



¿Cómo ser hipócrita, sonreír y hacerle creer a todos que soy feliz? si yo me olvidé de vivir. Durante el día me hablas desde la distancia y en las noches duermes junto a mí.



Hijo estamos tan unidos a pesar de estar separados. Nuestro lazo es superior a lo humano, tú lo sabes. Nuestra unión es eterna, no importa cuánto camino nos separe, tú eres mi pena, mi lamento, mi dolor.



¿Sabes? La vida me entregó un loco soñador amoroso como ninguno, por eso y por mucho más te amo.



Te espero hijo mío, la gloria de Dios se manifestará y volveremos a estar juntos.

¡Te amo mi negro hermoso! ¡Feliz cumpleaños estés donde estés! .



Tu papi 😔💔