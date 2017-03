Exvicepresidente de Banco Agrario no aceptó cargos en caso Odebrecht

La Fiscalía le imputó el cargo de falsedad en documento público al exvicepresidente comercial del Banco Agrario Alejandro Jiménez Rodríguez, por el crédito de 120.000 millones de pesos otorgado a la compañía Navelena. Jiménez no aceptó cargos.



El fiscal del caso señaló que el funcionario expidió el 17 de diciembre de 2015 un documento falso para visibilizar el préstamo.



Ese documento permitió desembolsar el dinero (...). Usted sabía que estaba emitiendo un documento contrario a la verdad FACEBOOK

TWITTER

Añadió que el funcionario, que actualmente es el gerente de banca empresarial del Banco Agrario, sabía que estaba cometiendo un delito.



El pasado 14 de febrero, EL TIEMPO publicó un informe con detalles de la auditoría interna que realizó el Banco Agrario por orden de su actual presidente, Luis Enrique Dussan, para establecer si hubo o no anomalías en el desembolso por 120.000 millones de pesos que la entidad estatal le desembolsó a Navelena, compañía controlada en un 80 % por la multinacional brasilera Odebrecht.



Según investigadores del caso, el primer lunar identificado por la auditoría es que Navelena tan solo solicitó 100.000 millones de pesos, pero terminaron desembolsándole 120.000 millones, también hubo un súbito cambio en la línea de crédito que pesó a la hora de establecer tasas y otras gabelas bancarias.



EL TIEMPO estableció que Navelena pidió un crédito para inversión y se le aprobó uno para capital de trabajo.



“Esta variación permitió que Navelena utilizara un porcentaje del dinero que se le desembolsó para cubrir una empréstito con otras entidades bancarias. Si la línea de crédito hubiera sido para inversión, no le hubiera dado ese uso al empréstito”, explicó uno de los investigadores.



Futuro de Navelena

El próximo 23 de marzo se reanudará la audiencia en la que Cormagdalena dictará un fallo definitivo en el marco del proceso sancionatorio contra Navelena por el contrato de Asociación Público Privada (APP) para la recuparación de la navegabilidad del río Magdalena.



La Corporación rechazó de plano las solicitudes de pruebas que habían sido presentadas por Navelena SAS en la audiencia anterior, y fijó fecha para tomar decisión definitiva en este proceso. Cormagdalena dejo que las pruebas no cumplían los criterios de "conducencia, pertinencia y utilidad" que se requerían para que fueran tenidas en cuenta.



“En este momento no podemos decir cual decisión tomaríamos porque hay que analizar todos los argumentos que expuso el apoderado, analizar los oficios de interventoría y no queremos caer en prejuzgamientos. Somos legalistas y por supuesto garantizaremos el debido proceso”, explicó Sierra Rochells, directora encargada de la Corporación.



El próximo viernes 17 de marzo se reanudará también la audiencia que se sigue contra Navelena SAS, dentro del proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en la Unidad Funcional 1 y multa del contrato de APP, con relación a la zona del canal de acceso al puerto de Barranquilla.



JUSTICIA