Alerta nacional por atracos de ‘parrilleros’ de motocicletas

En la disparada de hurtos y atracos –modalidad delictiva que fue en contravía con la caída general de la criminalidad, empezando por el homicidio– del año pasado en el país pesó un factor que cada vez genera más preocupación entre las autoridades: el uso de motocicletas y, en especial, de ‘parrilleros’ (pasajeros) armados.

Esa es la segunda forma más recurrente denunciada por los miles de colombianos a los que les robaron su celular en los últimos años (la primera sigue siendo el ‘cosquilleo’ en los sitios de gran concurrencia, como los sistemas de transporte). También está presente en el temido ‘fleteo’, que es la esencia de una nueva forma de atraco, esta vez a conductores de carros literalmente atrapados en los trancones, que aunque se conoció inicialmente en Medellín ya hizo metástasis a otras capitales.



La situación es tan compleja que en este momento tanto Fiscalía como Policía adelantan investigaciones con estadísticas nacionales para medir el impacto del ‘parrillero’ hombre en los índices de criminalidad. Datos de la Policía señalan de manera preliminar que en al menos cuatro de cada diez hurtos agravados, quien amenaza o agrede a la víctima es el pasajero de una moto.



Las denuncias se cuentan por centenares, como la de un joven universitario de Bogotá que tuvo diez días de incapacidad al oponerse a un atraco cometido con arma blanca perpetrado por dos hombres en moto.



“Estaba parado en la esquina de mi casa esperando un colectivo, iba para la universidad (...) Sentí el motor de una moto y en un abrir y cerrar de ojos, un hombre se me vino encima y con un cuchillo me dijo que le diera mi morral”, se lee en la denuncia que interpuso en una Fiscalía: “Ahí llevaba mi computador, una calculadora y mi celular. Me negué a entregárselo y en medio del forcejeo terminé en el piso, arrastrado por el hombre en la moto. Por la fricción y el dolor terminé soltando el morral”. El año pasado, tan solo en la capital se denunciaron 3.359 casos similares en los que el atraco fue cometido por un ‘parrillero’.



El subregistro sigue siendo alto, por lo que las cifras no reflejan la verdadera magnitud del problema, pero resulta claro que se trata de una modalidad criminal en ascenso: en la capital de la República, esos casos crecieron un 49 por ciento en cinco años (en el 2012 se denunciaron 1.662 atracos similares). La estadística de Bogotá no incluye casos de fleteo y sicariato en los que también los delincuentes suelen moverse en motocicletas.



Por supuesto, no se trata de satanizar el uso de esos vehículos. Pero lo cierto es que la gran ventaja de las motos a la hora de moverse en el caos del tráfico de las grande ciudades está siendo capitalizada por la delincuencia. Por esta razón, la prohibición del ‘parrillero’ ya ha sido establecida en ocho capitales, en especial de la costa Atlántica. Y varias administraciones que eran renuentes a esa medida, por su impacto social, la ven cada vez más como una opción.



Es el caso de la administración de Enrique Peñalosa en Bogotá, que aunque por ahora le sigue apostando a un plan piloto centrado en el aumento de las requisas y retenes –en los que se verifica tanto el porte de armas como los antecedentes de conductor y acompañante–, no descarta implantar la prohibición del ‘pato’ en las motos.



“Es una medida que hemos venido evaluando desde el consejo de seguridad de diciembre –le dijo a EL TIEMPO el secretario de Seguridad, Daniel Mejía– (...) Ayer volvimos a retomar el tema y tenemos estadísticas del número de delitos que se han cometido con esta modalidad, en la que un parrillero se baja de una moto con el casco puesto y con arma de fuego; ese es el delito del momento en Bogotá”.



Mejía agregó que la administración está haciendo “un balance entre los beneficios de seguridad ciudadana y los costos sobre las personas de bien, que son la mayoría de los que usan la moto”.



“Estamos evaluando con la Secretaría de Movilidad y el alcalde mayor alternativas sobre restricciones de horarios o en ciertas vías. El alcalde ha pedido que le demos una recomendación muy pronto, para tomar medidas –señaló– (...) También vemos con preocupación que muchas personas que hemos capturado por este delito están siendo dejadas en libertad, lo que lleva a esta y otras administraciones, como Barranquilla, a tomar medidas drásticas que tienen un costo en la ciudadanía, pero que necesitamos ante la falta de respuesta de la justicia”.



El jueves, el alcalde Peñalosa aseguró que es claro que “han ido aumentando los delitos en moto” y que se contempla “la posibilidad, como ocurre en otros lugares del mundo, de prohibir el ‘parrillero’, por lo menos el hombre”.



El general (r) Humberto Guatibonza, quien fue comandante de la Policía en Bogotá y ahora está en el ramo de la consultoría de seguridad, aseguró que prohibir el ‘parrillero’ es una medida de choque efectiva, en la medida en que para un solo delincuente resulta complejo ocuparse al tiempo de buscar una vía de escape e intimidar a su víctima.



Sin embargo, considera, al igual que Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que el verdadero punto de quiebre está en garantizar que la justicia saque de las calles a los delincuentes una vez son capturados.

Bogotá insiste en llamado a jueces que dejan libres a delincuentes

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, insistió en que el sistema judicial falla con frecuencia a la hora de enviar a prisión a los delincuentes.



¿Qué está haciendo la Alcaldía frente a los atracos cometidos por ‘parrilleros’ de moto?



Las estadísticas de la Policía no solo de Bogotá sino de todo el país muestran claramente un aumento de los atracos que son cometidos por personas que van como ‘parrilleros’ en moto. Hay muchas quejas de ciudadanos que han sido víctimas o que han visto este actuar delictivo, y la salida natural es pedirle a la administración que prohíba el parrillero en moto. Seguimos evaluando los costos y los beneficios de una prohibición y hasta ahora hemos preferido priorizar un plan de requisas muy enfocado en ciertas localidades. Pero quiero insistir en que frente a este y otros delitos, necesitamos la colaboración de la ciudadanía y, sobre todo, de los jueces.



¿Cómo de los jueces?



Muchos de estos delitos son atracos, hurtos agravados, que para la justicia colombiana parecen ser delitos menores. Y sigue pasando que muchas veces se logra la captura de estos delincuentes y son dejados en libertad a las pocas horas. Hay un porcentaje muy elevado de hurtos a personas cometidos por quienes ya han cometido un delito en el pasado. Como sociedad debemos hacer un debate: con estas herramientas es muy difícil pedirles a las autoridades locales y a la Policía que combatan la delincuencia. Digamos que, desafortunadamente, muchas veces la justicia no hace su parte.



