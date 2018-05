Las polémicas en redes sociales que han terminado ante la justicia

Hay declaraciones en redes sociales, como Facebook y Twitter, que más allá de la polémica pueden ser incentivo de demandas y procesos judiciales.



Esta semana, por ejemplo, se conoció que la Fiscalía abrió un proceso contra Andreina Vargas por su mensaje en Twitter en contra del expresidente Álvaro Uribe. La mujer es investigada por el delito de instigación a delinquir agravado.

El tuit decía: “cómo es que nadie en alguna multitud ha sido capaz de meterle un balazo a este perro degenerado. Hey, muérete maldito viejo gonorrie...", etiquetando a Álvaro Uribe. En el comunicado, el ente investigador señaló que el grupo cibernético de la Policía y el CTI realizan actos urgentes para esclarecer hechos e identidad de responsables.



Otro de los últimos casos fue el de Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, atacó en Twitter a colectivos petristas. “Ya Petro convocó los colectivos colombianos. Estos colectivos están entrenados por el G2 Cubano. Así como los entrenaron en Venezuela. Son asesinos brutales, estamos ante una nueva guerrilla: los colectivos Petristas. Pero acá no nos vamos a dejar asesinar. Ni por el putas", decía el trino.



En su caso la Fiscalía investiga si los trinos constituyen una apología del genocidio; hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural; calumnia; e instigación a delinquir.



En abril de este año, el expresidente Álvaro Uribe rectificó, desde su cuenta de Twitter, las declaraciones contra el periodista Daniel Coronell en las que lo catalogaba de "extraditable", con “actitud mafiosa” y “negocios con el narcotráfico”.

Uribe dijo en la red social: “obligado por el Tribunal de Bogotá, con mis libertades restringidas, tengo que rectificar: Daniel Coronel no procede con actitud mafiosa para hacer daño electoral. No puedo pensar que sería extraditable”.

¿Qué ha dicho la justicia?

- “Si bien en internet existe una realidad virtual, esto no significa que los derechos en dicho contexto también lo sean”, dijo la Corte Constitucional.



- “La libertad de expresión no es un derecho que carece de límites, pues como se observó, las frases injuriosas que denoten falta de decoro, vejaciones, insultos, expresiones desproporcionadas y humillantes (...) no son cubiertas por la protección establecida en el artículo 20 de la Constitución”, agregó la Corte Constitucional.



- La Corte también ha señalado que no es posible crear un perfil a nombre de otra persona, ni siquiera cuando se trate del propio hijo, porque se incurre en violaciones a derechos como la libertad en el manejo de información, la honra y la intimidad.



