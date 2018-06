Archivan investigación a Roberto Prieto por afiches de campaña 2010

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra Roberto Prieto, Santiago Rojas y Aracely Rojas Salinas por la elaboración de unos carteles para la campaña de Juan Manuel Santos a la Presidencia en el año 2010.



Esos carteles tuvieron un costó de 400.000 dólares cuyo diseño estuvo a cargo de la firma Impressa Group Corp. Quedó demostrado que el pago lo hizo Odebrecht.



No obstante, contra el exgerente de campaña continúan otras investigaciones por el escándalo de sobornos de la multinacional brasilera.

El ente acusador señaló que el delito de 'violación de topes de campaña' para la fecha de los hechos -2010 - no estaba constituido como un hecho punible, en lo que supuestamente habría incurrido Prieto con la entrada de esos 400 mil dólares.



En el año 2017 se tipificó como delito la violación de los topes de campaña.



EL TIEMPO conoció el documento en que se archiva la investigación contra Prieto pero que deja conocer detalles reveladores sobre su accionar durante las campañas.



En el papel se advierte que Prieto aseguró que fueron los miembros del Comité Financiero los que lograron que Odebrech financiera la elaboración de los afiches, pero "de las declaraciones obtenidas durante la investigación por parte de los mismos proveedores de los afiches, se determinó que fue el señor Roberto José Prieto Uribe quien se contactó con la señora María Fernanda Valencia y Otto Rodríguez para celebrar el contrato respectivo y no, como lo quiso afirmar el señor Prieto por parte de sus compañeros (...) fue el mismo Prieto Uribe quien les indicó que el pago debían hacerlo a través de una sociedad en Panamá (Impressa Group) y que la consignación la recibirían de una empresa brasilera: Odebrecht".



Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección del 2014 y uno de los altos directivos en la del 2010, reconoció en una entrevista que él mismo había ordenado los afiches y que remitió la cuenta de cobro a Odebrecht. También dijo que el entonces candidato nunca se enteró de esa operación.



En otro de los apartes advierte la Fiscalía que "Roberto Prieto Uribe se propuso inducir a terceros vinculados a la transacción para que declararan que la responsabilidad de este apoyo era autoría del referido Comité Financiero. Por este hecho Prieto fue imputado".



De igual forma señala el ente acusador en el documento que "Santiago Rojas Arroyo (gerente de la campaña) confirmó ante la Fiscalía que el aporte es especia de Odebrecht no fue reportado en la contabilidad de la campaña porque no supo de la existencia en la época de los hechos".



En su momento se advirtió que la campaña habría violado las normas electorales, así como la de los topes de gastos (25.500 millones en las dos vueltas).



Los 400.000 dólares de Odebrecht llevarían esa cuenta 500 millones de pesos por encima del máximo permitido.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET