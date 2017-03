A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguró que "no le ha dado trato preferencial a la firma brasileña Odebrecht ni en lo relacionado con la adición de la vía Ocaña Gamarra, ni en las reclamaciones que ha hecho contra el Estado y mucho menos en términos de adjudicaciones contractuales de concesiones de infraestructura”.

De acuerdo con la ANI, en el caso del contrato para la Ruta del Sol II esta entidad "hizo seguimiento al contrato de la concesión y protegió el interés público", y que "las reclamaciones por sobre costos que presentó la concesionaria Ruta del Sol 2 no fueron aceptadas, por eso la concesionaria demandó a la ANI por más de 700 mil millones de pesos ante el Tribunal de Arbitramento" y que luego renunció a dichas pretenciones .



En cuanto a la adición del tramo en la vía Ocaña-Gamarra, la ANI asegura que "los parámetros de la negociación de la adición fueron todos más favorables a la Nación que los del contrato original de Ruta del Sol Sector 2, firmado en el 2009".



"La adición se hizo para aprovechar el tráfico y peajes de la Ruta del Sol. Gracias a este esquema de financiación, se generaron grandes ahorros en aportes de recursos públicos. Estos ahorros son de $3,6 billones, comparado con una licitación independiente del tramo usando el modelo Autopistas 4G", dice el comunicado.



Así mismo, la entidad señala que "a Odebrecht no le ha ido bien en las licitaciones de la ANI", pues "no obtuvo ninguna adjudicación en licitaciones 4G. Se abrieron 30 procesos de licitación de Autopistas 4G, con participación de más de 97 empresas (nacionales y extranjeras). Odebrecht precalificó en 15 proyectos de 4G, pero no presentó ninguna propuesta".



En las últimas horas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció la imputación de cargos en contra de los hermanos Enrique Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur, dueños de la firma Lurion de Panamá, acusados de haber lavado el dinero producto del soborno que pagó Odebrecht para que le adjudicaran las obras de la Ruta del Sol II.



