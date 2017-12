Al volver de EE. UU., a ‘HH’ le esperan al menos 6 años de cárcel

Un vuelo pagado por la poderosa Agencia de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos (ICE) trajo de vuelta este martes a Colombia a Éver Veloza, el hombre que con el alias de HH llegó a ser el jefe paramilitar más temido del suroccidente del país.

‘HH’ –quien primero fue guerrillero y terminó trabajando con Carlos Castaño, el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y metido de lleno en el narcotráfico– pagó menos de ocho años de prisión (estaba en una condición de libertad especial desde finales del 2016) por enviar centenares de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.



Tras cumplir esa condena y fracasar en un intento por lograr condición de asilado en ese país fue deportado de los Estados Unidos y entregado a Migración Colombia este martes en Bogotá, donde lo esperaban varias órdenes de captura por narcotráfico, por los miles de crímenes cometidos por sus ‘paras’ de los bloques Calima y Bananero, y también por la creación de las ‘bacrim’, las nuevas bandas criminales surgidas del proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y los grupos paramilitares.



Como no ha sido expulsado de Justicia y Paz, la jurisdicción que investigó y sancionó los crímenes de las Auc, ‘HH’ sigue teniendo derecho a la pena alternativa de máximo ocho años por delitos que en la justicia ordinaria le habrían costado al menos cuatro décadas tras las rejas. En su expediente aparece, sin embargo, una condena a 14 años de prisión impuesta por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Cali que todavía no se ha incluido dentro de su proceso en Justicia y Paz.



En un fallo de finales del 2014, la Corte Suprema le negó, como a otros ex-Auc extraditados a Estados Unidos, la posibilidad de conmutar los tiempos presos en los dos países.



Así las cuentas, como estuvo detenido en el país casi dos años antes de ser enviado a EE.UU., tiene por delante al menos seis años de prisión por Justicia y Paz. Su próximo destino es una celda en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.



Esto, sin contar con una eventual condena por incumplir los compromisos del proceso de paz de hace una década y crear las nuevas bandas, algunas de las cuales siguen delinquiendo en la actualidad. De hecho, ‘Otoniel’, máximo jefe del ‘clan Úsuga’, estuvo bajo su mando al igual que su hermano ‘Giovanni’, heredero de la banda de ‘don Mario’.



Vicente Castaño (hermano de Carlos y quien ordenó su asesinato); los ‘Mellizos’ Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera; ‘don Mario (próximo a ser extraditado) y ‘HH’ fueron los principales jefes paramilitares que decidieron hacerle conejo al proceso de paz y dejar ejércitos paramilitares de reserva en algunas zonas de narcotráfico.

Y en el 2006, cuando el Gobierno dio la orden de que fueran a una cárcel, decidieron huir. Castaño murió asesinado por sus secuaces y no se ha encontrado su cuerpo. Víctor Mejía murió al enfrentarse a la Policía, y su hermano Miguel, ‘HH’ (2007) y ‘don Mario’ (2009) fueron capturados. Miguel Mejía Múnera, como ‘HH’, fue enviado a EE. UU. y condenado por narcotraficante.



En Colombia, ‘HH’ recibió primero una condena alternativa de siete años que fue aumentada a 8 por la Corte Suprema. En esa misma decisión, la Corte aclaró que el exjefe ‘para’ no podría redimir su pena alternativa con el tiempo que estuvo preso en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan, Nueva York.



“Así como no es posible tener como parte de la pena alternativa el lapso que el desmovilizado estuvo en prisión en razón de hechos investigados y juzgados por la justicia ordinaria, tampoco es dable que se contabilice como tal un periodo en el que Éver Veloza García ha permanecido privado de la libertad en el exterior por cuenta de la justicia de otro país”, dijo la Corte Suprema.



Después de estudiar todo el proceso, el alto tribunal concluyó que teniendo en cuenta que los dos procesos: el de Estados Unidos y el colombiano correspondían a delitos diferentes, no podría pagarse con solo un periodo de tiempo en la cárcel.



“Se encuentra que las dos actuaciones penales se adelantan simultáneamente; que en este trámite se condenó a Veloza por 77 hechos aceptados por él, y que ninguno se encuentra relacionado con actividades de narcotráfico, luego, impera concluir, que el tiempo que ha permanecido privado de la libertad en una cárcel de ese país (Estados Unidos) no hace parte de la medida de aseguramiento impuesta en Colombia por un magistrado de Justicia y Paz”, señaló la sentencia.



Hace un año, EL TIEMPO reveló que ‘HH’ y Guillermo Pérez Alzate (‘Pablo Sevillano’, hermano de ‘Julián Bolívar’) habían terminado de pagar condena en Estados Unidos y pretendían sacarle el cuerpo a la justicia colombiana argumentando supuestos riesgos de seguridad y su colaboración con autoridades federales.



‘Sevillano’ está libre y las autoridades colombianas no han sido notificadas de paradero o de intención de entregarlo al país, donde tiene centenares de procesos pendientes por crímenes de lesa humanidad y por narcotráfico. Los dos jefes ‘paras’ le apostaban a repetir la historia de Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra, uno de los ‘narcos purasangre’ que se colaron en el proceso de paz con las Auc y quien sí consiguió quedarse en Estados Unidos a pesar de los procesos penales pendientes en Colombia.



En cuanto a ‘HH’, en Justicia y Paz le imputaron responsabilidad por cerca de 3.000 hechos delictivos cometidos por sus bandas paramilitares desde comienzos de los 90 hasta la desmovilización a mediados de la década pasada. Entre esos crímenes está la masacre del Naya, que marcó la avanzada paramilitar hacia las selvas del Pacífico en Cauca y Nariño, regiones en donde las Farc eran fuertes.



‘HH’ reconoció 347 delitos con 177 víctimas de homicidio en persona protegida, 2.500 desplazamientos y el reclutamiento de 34 menores, entre otros crímenes.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET