En 10 años, al menos 531 mil personas fueron agredidas por su pareja

Cada día, desde el 2008 hasta 2017, fueron agredidas 145 personas por su pareja sentimental o su expareja.





El consolidado de esas historias de violencia en las que la víctima es, absurdamente, la persona amada llega a los 531.046 casos. Eso significa que en el país hay al menos medio millón de hogares en los que la agresión llegó a tales niveles que la víctima tuvo lesiones que llevaron a exámenes legistas en el Instituto de Medicina Legal. Tan solo en el último año se registraron 50.072 casos, casi seis por hora.

El crecimiento y la persistencia de la violencia entre parejas, especialmente contra las mujeres, es una de las alertas más graves que trae el ‘Forensis 2017’, el informe anual elaborado por Medicina Legal que retrata científicamente cómo se matan y cómo se agreden los colombianos.



Mientras el año pasado se logró un nuevo descenso en los homicidios –aunque este año hay alerta por el aumento de los asesinatos en regiones afectadas por cultivos ilícitos y narcotráfico–, las modalidades de violencia en las que el agresor vive incluso con la víctima o tiene alguna cercanía con ella siguen siendo asignaturas en rojo para el país.



Las mujeres fueron víctimas de la violencia entre parejas en 86 por ciento de los casos (43.176 agresiones). Las entrevistas hechas por los médicos que realizaron los exámenes señalan que la intolerancia (33.453 casos), celos y desconfianza (7.517), y problemas de alcoholismo y drogadicción (4.653), fueron factores desencadenantes de los ataques. “La colombiana es una sociedad que no cuida a sus niñas ni a sus mujeres”, dice el doctor Carlos Valdés, director de Medicina Legal.



La población más afectada por esta problemática son las mujeres entre los 20 y los 29 años (más de 21,000 denuncias). Pero Forensis alerta por una estadística que está en aumento y retrata la complejidad de lo que está pasando en miles de hogares colombianos.



El año pasado hubo al menos 1.342 casos de violencia entre parejas que estaban apenas entre los 15 y 17 años, y otros 89 en que tanto la agredida como el agresor no pasaban de los 14 años y ya estaban viviendo juntos.



Son parejas disfuncionales no preparadas ni física ni mentalmente para asumir esas responsabilidades, y que según el doctor Valdés, están casi siempre conformadas por jóvenes que huyeron de sus hogares para escapar de la violencia.



Esa estadística, la de menores de edad maltratados, también es aterradora. El año pasado, Medicina Legal practicó 10.385 exámenes a menores de 18 años, lo que significa que casi 300 niños y adolescentes fueron agredidos cada día durante el 2017. Casi 8.000 de esos casos ocurrieron en el lugar de vivienda.



Según el Forensis, la casa no solo es un lugar peligroso para los menores, sino también para los ancianos: el 84,1 por ciento de los casos de maltrato contra adultos mayores ocurrieron en sus hogares. En 2017 se reportaron 1.944 casos, frente a 1.653 del 2016.



Durante el 2017, el Instituto de Medicina Legal realizó 27.538 exámenes médico-legales por violencia intrafamiliar, un aumento del 4 por ciento frente al 2016. La mayoría de esos casos de violencia se da entre hermanos.



En 329 de los 11.347 casos de homicidios reportados en el 2017, el presunto agresor fue un miembro de la familia. Esto representa un 2,9 por ciento del total.

Suicidio aumentó en el país

Las enfermedades mentales y físicas y el conflicto con la pareja son las principales causas de suicidio en el país.



Según lo determinó Medicina Legal, el año pasado hubo un aumento frente al 2016 en esa problemática: 2.571 casos, 261 más que en el año anterior.



Los hombres son los que más tienden a acabar con sus vidas: lo hacen en ocho de cada diez casos, la mayoría jóvenes entre los 20 a 24 años. Ocurre lo contrario en los intentos de suicidio, en los que históricamente hay mayor peso de la población femenina.



En cuanto al método utilizado para causar la muerte, el 64,2 por ciento ocurrió por ahorcamiento, mientras que un 10,9 por ciento de las víctimas usaron armas de fuego.

Uno de los datos más alarmantes es que en el 2017 cometieron suicidio 267 menores: 109 no superaban los 14 años. Dos de esos casos fueron de niños menores de 9 años. Según Medicina Legal, el matoneo escolar puede ser uno de los factores que llevan a esa situación.



Otras 360 personas en la estadística están en el rango de adultos mayores.

Menos muertes en accidentes, pero no ceden casos con motos

La mitad de los fallecidos en accidentes de tránsito –la segunda causa de mortalidad violenta en el país– son motociclistas. Y la principal causa de muerte de peatones (677 casos) fueron las motos.



De acuerdo con el reporte anual, en el 2017, 6.754 personas fallecieron en esos eventos, mientras que otras 40.114 personas resultaron heridas. Estas cifras rompen la tendencia de los últimos años, que venía en ascenso: en muertes hubo una reducción de un 7 % y en lesiones, de un 11 % frente a 2016.



En esa estadística se incluyen 3.365 motociclistas que murieron en 2017 y más de 20.000 que resultaron heridos. También 1.700 peatones, que equivalen al 26 por ciento de víctimas fatales.



Medicina Legal señala que si bien es importante la disminución del año pasado, el país está lejos de lograr las metas que se había impuesto para el 2020, las cuales apuntaban a que las muertes en carreteras y calles no pasen de 2.800 (menos de la mitad de la actual).



Un frente en el que se ven pocos resultados es el de la educación y prevención con los usuarios de motos. Estos vehículos se multiplicaron en el país en los últimos años, pero hasta ahora ninguna entidad territorial ha podido ponerlos en cintura.

En el 2017, la violencia sexual subió 11,2 %

El informe de Medicina Legal reveló un aumento en el número de casos de violencia sexual. El año pasado se reportaron 23.798 casos, 2.399 más que en 2016.



Esto representa un aumento del 11,2 %. El doctor Carlos Valdés, director del instituto, alertó sobre la tendencia a crecer que está teniendo esta problemática en el 2018.



De acuerdo con el informe, los más afectados son los menores de edad, que representan el 86,8 por ciento de los casos (20.663). Las más afectadas son las niñas entre los diez y trece años, que reportaron 5.573 agresiones; otros más de 8 mil no superaban los 9 años.



El panorama para los menores es muy preocupante, pues en el 70 por ciento de los casos, los agresores son familiares o personas muy cercanas a su entorno.





JUSTICIA