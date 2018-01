El plan para evitar que ‘bacrim’, disidencias y Eln recluten menores

El reclutamiento forzado de menores en Colombia se redujo un 89 por ciento desde el año 2013, en gran parte por la desmovilización de la guerrilla de las Farc.



Así lo afirmó este miércoles Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, al poner en marcha el programa ‘Mi futuro es hoy’, un plan integral de acción que llegará a 166 municipios del país priorizados con riesgo de desplazamiento y reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales como el Eln, las bandas criminales y las disidencias de las Farc.

Según el registro de la Comisión para la Prevención del Reclutamiento de menores (Ciprunna), en el 2013 se registraron en el país 279 casos de reclutamiento de menores, en el 2016 fueron 50 y el año pasado, 31 casos.



Al no tener cifras exactas del número de menores que siguen siendo forzados a cometer acciones ilegales en el país, las autoridades hacen estimativos teniendo en cuenta las denuncias reportadas y las víctimas que son desvinculadas y reciben atención estatal.



Un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señala que entre 1999 y 2013 fueron 5.181 los menores recuperados. De ellos, un 59 por ciento, es decir 3.076 menores, habían sido reclutados por las Farc; 1.054, por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc); 774, por el Eln y 152, por las bandas criminales.



Roberto de Bernardi, representante de la Unicef en Colombia, reconoció los avances para reducir la presencia de menores en actividades ilegales, pero señaló que el fenómeno no ha desaparecido y se han detectado otras modalidades. Bernardi agrega que el mayor responsable del reclutamiento eran las Farc, y por ello se debe reconocer a las disidencias de esa guerrilla como amenaza.



Gaviria indicó que cada vez es más difícil conocer sobre una modalidad de reclutamiento porque “no se está dando el reclutamiento clásico como lo conocemos, no se extrae a la persona de la comunidad, de su hogar, sino que se les paga un dinero para que realicen cualquier actividad ilegal”.

Añadió que otra modalidad grave detectada es la instrumentalización de los menores por cuenta del consumo de droga. “Una vez que son dependientes de este consumo, deben continuar en esa red de criminalidad”, indicó la funcionaria.



Los 166 municipios priorizados en el programa comprenden 500 veredas en 21 departamentos donde ha estado más presente la guerra, como Antioquia, Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta, Putumayo, Tolima, entre otros. El proyecto busca brindar apoyo a 27.000 menores entre los 12 y 18 años y contar con la participación de 15.000 familias.



“Se busca que los menores desarrollen capacidades que les permitan resolver conflictos de manera pacífica, reforzar su conciencia sobre los derechos humanos y convertirse en agentes en sus territorios”, dijo Gaviria.



El programa es liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y recibe el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, la Organización Internacional para las Migraciones y Unicef. Además participan las organizaciones Aldeas Infantiles SOS, Fundación Plan, Save the Children y el Círculo de Obreros de San Pedro Claver. Este año comienza la implementación formal del programa.



La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha emitido varios informes de riesgo sobre la violencia en el Pacífico por presencia de ‘Gaitanistas’, Eln y la ‘Gente del Orden’. En esta zona hay denuncias por amenazas, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, extorsiones, entre otros. Según la entidad, familias han preferido irse de la zona por miedo a que sus hijos sean reclutados por los grupos armados.



JUSTICIA