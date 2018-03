A la cárcel el exsenador Félix Salcedo por tráfico de migrantes

El juzgado 20 con control de garantías decidió dar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al exsenador Félix Salcedo Baldión. Esta medida cobija también a Paula Andrea Muñoz Parra y al artista Jair Pabón.

"Tener poder no es malo, malo es utilizarlo en los fines indebidos", fueron palabras del juez que lleva el caso, refieriéndose a la posición que tiene el excongresista Salcedo.



La solicitud fue hecha por la Fiscalía ya que "estos tres sujetos eran integrantes de una banda criminal que enviaba migrantes con documentación falsa a varios países". La defensa se opuso asegurando que el ente acusador no logró presentar argumentos claros para que esto fuese avalado por el juez.



Sin embargo, en caso específico del exsenador, el juez afirmó: " Por lo menos, con base a los elementos que son presentados permiten pensar que existe una inferencia razonable de autoría con relación a los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y falsedad".



Durante la diligencia el ente acusador presentó interceptaciones telefónicas donde se escucha a Salcedo Baldión hablando con el que sería el líder de la organización criminal, José Armando Guamán Miranda:



Félix: Estaba por llamarlo a usted

-Dígame mi doc

Félix: Tengo que comentarle personalmente una cosa, no puedo mandar más cartas, me pasaron un dato un amigo que tengo allá en el ministerio que yo le ayudé a meterse ahí.

-Ah ya.

Félix: No sé qué ha pasado, pero me están investigando por allá, no quiero tener problemas.

- Ah ya mi Doctor.

Félix: Lo que yo pueda hacer, yo lo hago, lo que no tenga que dejar ese tipo de documentos no puedo dejarlos, son unas evidencias en contra mía.

-No mi doctor, entonces mandaremos otras carta, de otro lugar, otras personas. La cuestión sería que ud me recomiende nada más, no sé si ud puede llamar a lucho y recomendar.

Félix: Ya eso es diferente, a no ser que lo graben a uno, quién sabe si lo grabarán.

-No creo que graben.Pero podríamos recomendar y hacemos otra experiencia a alguien que lo haga mi Doc.

Félix: Ah bueno, hablemos personalmente y hacemos una estrategia sobre eso.

-Sí, igual usted solo recomienda nada más.

Félix: Eso sí lo puedo hacer.

- Usted solamente habla,no más mi doctor, nosotros nos encargamos de lo demás.Mejor así para que no cree sospecha mi doctor.



Estas palabras sorprendieron al juez. quien afirmó que se trataban de delitos muy graves que incluso el senador en esa conversación estaría aceptando su responsabilidad:



" Y es que allí lo hablaba con Manuel Miranda según las escuchas, que al parecer son ellos, que decía el señor Salcedo Baldión no quería expedir más cartas, que ya lo habían informado, que ya le habían dado la alerta. Eso es lo que quiere llegar a saber esta investigación y lo que debe proteger esta sede judicial ¿Quién le dió la alerta? ¿Que es que yo lo ayudé a nombrar? o sea que el señor Salcedo Baldión aún en su posición de jubilado excongresista aún tiene algún tipo de poder en esas instituciones ".



La Procuraduría respaldó la petición de la Fiscalía.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

Twitter: @justiciaET