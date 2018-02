A la cárcel cinco procesados por el caso del 'narcojet'

El juzgado noveno municipal de control de garantías decidió enviar a la cárcel a Alexander Arias Arango, Walter de Jesús Arias Arango, Nelson Roble, Jairo Salazar y a Jesús María Hurtado Ríos.



Luz Dary Espitia, quien habría permitido el ingreso de un falso policía que revisó las 15 maletas repletas de coca despachadas desde el hangar de la empresa Central Chárter, la juez le dictó medida de aseguramiento en su residencia.

El primer procesado en ser enviado a la cárcel Modelo de Bogotá fue Alexander Arias Arango, el único que aceptó su responsabilidad por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.



"Considera este despacho que es razonable, que no existe otra medida menos invasiva que se le pueda imponer (...) La conducta cometida por el señor Alexander Arias Arango es grave porque afecta varios bienes jurídicos tutelados, la salud pública, el sistema financiero, incluso hasta la propia vida y la seguridad pública", aseguró la juez del caso.



Luz Dary Espitia deberá seguir respondiendo ante la justicia desde su lugar de residencia, pues la juez consideró que por su condición de madre cabeza de hogar la imputada no cuenta con nadie más que cuide y proteja de su hijo de dos años.



Sin embargo, resaltó que la consideración de la norma va dirigida al menor de edad, no a ella, debido a que la Fiscalía logró demostrar que "su participación en los hechos fue evidente".



La Procuraduría apoyó la solicitud hecha por parte de la Fiscalía para que los cinco procesados fueran enviados a la cárcel.



La decisión de la juez fue apelada por los defensores quienes tendrán que argumentar y solicitar a que se revoque las medidas impuestas hoy en la diligencia.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

Twitter: @justiciaET