Venezuela dice ante la Comisión IDH que no necesita ayuda humanitaria

¿Por qué se niega el gobierno de Venezuela a aceptar ayuda humanitaria? Preguntó el relator de la CIDH para ese país, Francisco Eguiguren. Larry Devoe, representante del gobierno venezolano, respondió: “No necesitamos que nos regalen nada, Venezuela tiene capacidad de compra”.

Ambas declaraciones fueron hechas este martes durante las audiencias sobre Venezuela que lideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en pleno en Bogotá desde el 22 de febrero para llevar a cabo su 167 periodo de sesiones.



Los representantes de organizaciones civiles que asistieron a la diligencia describieron con casos y datos estadísticos la situación de inseguridad alimentaria, escasez de medicamentos y falta de cobertura en los servicios de salud que experimenta el país.



Denunciaron que actualmente en Venezuela hay un 36 por ciento de retraso en el crecimiento de los niños debido a los altos índices de desnutrición, e incluso afirmaron que entre enero y febrero de este año han muerto 18 menores por este motivo. Sostuvieron que en el 2016 se duplicaron las muertes de las maternas y que las cifras siguen subiendo. También dijeron que en el país vecino el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas supera el 91 por ciento y el de alimentos, el 60.



Asimismo, Devoe señaló que el gobierno de su país reconoce las dificultades existentes sobre todo en el sector salud, pero insistió en que la situación de derechos humanos “ha mejorado” significativamente desde el Caracazo, del que este martes se cumplieron exactamente 29 años y en el que según las cifras oficiales perdieron la vida cerca de 300 personas, aunque las no oficiales hablan de miles de desaparecidos.



El representante argumentó que gran parte de las dificultades humanitarias tienen relación con sanciones y bloqueos económicos de países como Estados Unidos o empresas privadas por órdenes de algunos gobiernos. “Las medidas coercitivas unilaterales tienen un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos”, sostuvo Devoe.



Y ejemplificó esa situación describiendo la retención de 1.600 millones de dólares por Euroclear y 7,5 millones por el banco Wells Fargo, la cual corresponde a la venta de energía a Brasil. De acuerdo con Devoe, gran parte de ese dinero sería destinado a la compra de alimentos y medicinas para los venezolanos.



Cuando uno de los participantes en la diligencia indicó que desde hace seis meses no recibe medicamentos para que su cuerpo acepte un trasplante de riñón, Deveo lo instó a pedirle a “Euroclear que descongele los recursos”.



Frente a las declaraciones de ambas partes, los comisionados aseguraron que Venezuela no puede negar que la situación humanitaria es crítica. El comisionado Joel Hernández, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, pidió que el país reconozca la crisis.



En medio de la diligencia, a la cual asistieron decenas de venezolanos con carteles para apoyar la posición de las organizaciones civiles convocantes o invitadas por la CIDH, el relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, afirmó que la CIDH “no solo exhorta sino que exige al Estado de Venezuela aceptar la ayuda humanitaria que se ofrece” y argumentó que “es claro, por las razones que fuera, que –ese país– no puede atender su deber y garantía de protección de derechos fundamentales”.



Por su parte, Soledad García Muñoz, la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, reiteró la solicitud de que se permita una visita de la Comisión a Venezuela para evaluar in situ qué está pasando en materia de derechos humanos en Venezuela. De acuerdo con García, el gobierno ha compartido información sobre algunos temas en particular, pero no suficiente para responder a las inquietudes que el órgano internacional les ha venido formulando.

Piden ‘canal humanitario’

Desde Cartagena, donde se llevó a cabo el cuarto Gabinete Binacional Colombia-Perú, el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que permita un canal de ayuda humanitaria hacia Venezuela. “Es realmente inaceptable que viendo uno la situación tan crítica que está viviendo la población venezolana, no permitan ese canal humanitario (...) y esto es algo que el mundo entero, ni Perú ni Colombia, entendemos por qué no permiten”, afirmó Santos.



