Unidad de Restitución ha compensado a 148 ocupantes de buena fe

En los últimos cinco años, los fallos de tribunales que ordenan compensar a terceros que ocupaban predios de desplazados, pero en cuyos procesos se probó que no actuaron de mala fe ni participaron del despojo, crecieron en un 98 por ciento.



En este periodo, la Unidad de Restitución de Tierras ha compensado a 148 personas que demostraron haber comprado las tierras de manera legal y sin saber del desplazamiento de sus originales propietarios. En el 2013, los tribunales fallaron a favor de un ocupante de buena fe; en el 2014, de 10; en el 2015, de 51; un año más tarde, de 32, y el año pasado lo hicieron en 53 casos.

Para realizar las compensaciones, la Unidad ha invertido 16.000 millones de pesos. En el 61 por ciento de los casos, los segundos ocupantes se quedaron en el predio, pues luego de llegar a un acuerdo con las víctimas, se optó porque continúen en la propiedad mientras a los desplazados se les entrega otra tierra. Y en el 38 por ciento de los casos, los ocupantes han recibido dinero.



Aunque las compensaciones son apenas el 2,9 por ciento de las 5.000 sentencias de restitución que han fallado los jueces, según la Unidad esto muestra el compromiso del Estado para que en estos casos se haga justicia. “Al contrario de lo que algunos sectores han sostenido frente a que la ley de víctimas les está quitando a sus reales propietarios sus tierras, lo que estos casos muestran es que cuando los compradores actuaron de buena fe, los jueces y el mismo Estado los están protegiendo”, afirma la subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo.

La funcionaria dice que la misma política de restitución y los fallos de la Corte Constitucional han establecido que no se puede “meter a todos en un mismo saco”. Esto significa que “los terceros que no demuestren la buena fe deben entregar la propiedad”, y la Unidad cumple una tarea de compulsar copias a la Fiscalía para que determine posibles responsabilidades penales.



Pero la Unidad no solo compensa a los tenedores que no participaron en el desplazamiento, sino también a las víctimas que no pueden regresar a sus predios. En los últimos años se han invertido 41.000 millones de pesos en compensaciones para 267 víctimas. Predios destruidos, inseguridad en la región o más de un grupo de desplazados de la misma propiedad son algunas de las razones por las cuales se les da otra alternativa.



La mayoría de compensaciones se han dado en Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia y Tolima, y el 50 por ciento se dan por más de una unidad agrícola familiar. Uno de los casos es la finca La Gloria, en Valle del Cauca, en donde las víctimas tienen hoy proyectos de yuca, plátano y papaya.



