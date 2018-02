El último As bajo la manga para revivir las curules de paz

Un último recurso le queda al Gobierno para intentar revivir judicialmente las 16 circunscripciones de paz acordadas en La Habana para las víctimas. El Consejo de Estado admitió para estudio una acción de nulidad contra las actas del Senado que registraron el resultado de la votación del 30 de noviembre pasado en las que consta que por no alcanzar la mayoría absoluta, el proyecto se hundió.

De los cinco intentos del Gobierno por revivir las curules de paz, cuatro ya se han caído por órdenes judiciales. El último de ellos fue la revocatoria de la acción de cumplimiento aprobada en diciembre pasado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que ordenó al Senado enviar al presidente de la República el acto legislativo que creaba las 16 curules transitorias para su promulgación.



Este viernes, el Consejo de Estado dijo que ese recurso interpuesto por el Ministerio del Interior era improcedente por no cumplir con el requisito de demostrar que se había presentado renuncia por parte del Senado; es decir, que el Gobierno no acreditó en el expediente que le hubiera pedido por escrito enviar el proyecto a sanción presidencial y que después de eso el presidente del Congreso se hubiera negado a hacerlo.



El tire y afloje en este proceso se basa en que mientras el Gobierno sostiene que los 50 votos favorables al proyecto de las curules en el Congreso eran suficientes para su aprobación, la mesa directiva del Senado argumenta que se necesitaban 51 votos.

La tesis del Ejecutivo es que la mayoría absoluta para aprobar o negar el proyecto se debía tomar con base en 99 senadores que estaban en ejercicio en ese momento y no en los 102 que componen esa corporación.



El Tribunal de Cundinamarca estuvo a favor del Gobierno por considerar que la aprobación sí se había logrado con los votos obtenidos. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado tumba ese fallo pese a no tocar el tema de fondo. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo indica simplemente que el Tribunal de Cundinamarca no debió ni siquiera estudiar ese proceso por no cumplir con los requisitos de ley.



“El recurso interpuesto por el ministro del Interior –una acción de cumplimiento– no agotó los procedimientos que se requieren para la presentación de dicha demanda, eso es reclamar al presidente del Senado el cumplimiento del artículo 196 de la Ley 5 de 1992 que sustentaba la pretensión de promulgación de la iniciativa de reforma constitucional”, se lee en el fallo.



Frente a la decisión, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el fallo del Consejo de Estado tiene que ver más con la forma que con el fondo, pero que lo respeta. Y señaló que el Gobierno va a estudiar distintas alternativas “para dar la representación a las víctimas del conflicto armado”.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com