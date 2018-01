Uber reitera su disposición para buscar con el Gobierno una regulación

La plataforma de Uber en Colombia se refirió a un reciente fallo en el que la Corte Constitucional rechazó las tutelas de dos conductores de Uber que pedían reglamentar esa aplicación, afirmando que el Gobierno no le ha puesto reglas a esta forma de transporte, lo que a su juicio vulneraba sus derechos fundamentales.

"Contrario a lo que algunos medios han manifestado, la Corte no declaró ni se

pronunció, en aparte alguno de su sentencia, sobre la supuesta “ilegalidad” de la

aplicación", aseguró Uber.



Según esta plataforma, la Corte "se limitó a recapitular las pretensiones y argumentos de los intervinientes en el proceso sin adoptar una posición de fondo, declarando únicamente la improcedencia de la tutela como mecanismo procesal para obtener tales pretensiones".



Finalmente, Uber aseguró que reitera su disposición para buscar vías de diálogo con el Gobierno "para la creación de una regulación específica, distinta a la existente, que

desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad, y que tenga como principio

fundamental privilegiar el bien común de millones de ciudadanos".



Al rechazar las tutelas de los conductores, el alto tribunal aseguró que "si bien las demandas de tutela sostienen que existe una falta de regulación del servicio de transporte que se presta a través de la plataforma de Uber, lo cierto es que los demandantes no desarrollan o exponen los argumentos por los cuales arriban a tal conclusión o las razones por las cuales consideran que las normas existentes sobre la materia no les son aplicables. Máxime si se tiene en cuenta que el ministerio demandado afirma lo contrario y expone las razones por las cuales el servicio que prestan los demandantes no cumple con los requisitos para ser autorizado por la mencionada autoridad".



El alto tribunal también asegura que aunque llegara a aceptar que Uber no está regulado, no encuentra cómo esa omisión vulnera sus derechos fundamentales. “El hecho de que un oficio no se encuentre regulado no puede significar de manera autónoma que existe una afectación de dichas garantías”, asegura la Corte.



JUSTICIA