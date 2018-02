Con tutelas, venezolanos reclaman derecho a la salud

El magistrado Alejandro Linares, quien asumió hace una semana la presidencia de la Corte Constitucional, habla de los retos que tiene esta corporación en el 2018, año clave para revisar en el menor tiempo posible la constitucionalidad de las leyes de paz y atender las tutelas de miles de venezolanos que han migrado a Colombia, y que en el último año presentaron decenas de estos recursos.

¿La crisis en Venezuela aumentó las tutelas de esos ciudadanos en la Corte?



Hemos visto un incremento grande en tutelas de venezolanos, sobre todo en materia de salud. Si bien aún no tenemos la estadística, esto se ve reflejado en los casos que estamos estudiando en las salas. El tema ha estado en la Sala Plena, y en las últimas semanas nos reunimos con la Canciller ante la preocupación por el asunto.



¿Qué evaluación han hecho?



Hay un principio muy importante de los derechos humanos para proteger la dignidad, independientemente de la nacionalidad, pero por el otro lado está el tema fiscal y que no tenemos recursos para atender a todo el mundo en su salud. Estamos ponderando los derechos humanos de los venezolanos versus las dificultades prácticas de la escasez de recursos en departamentos como Norte de Santander o Arauca, que no tienen recursos ilimitados para atender a todos los que están migrando.



¿La Corte podría plantear que no hay suficientes recursos para atenderlos?



Si alguna persona viene en circunstancias de urgencia, hay que atenderla, independientemente de si hay recursos o no. Pero una cosa diferente es una persona que vive en la frontera y viene solamente a recibir servicio de salud y se devuelve. Por eso, la Corte está mirando las distintas hipótesis. Hay que ver cómo fue su entrada al país, porque hay que evitar que se abuse del sistema de salud de Colombia, que de por sí ya tiene muchas tutelas de colombianos.

¿Cómo van las leyes de paz?



De aquí a Semana Santa terminaremos la evaluación de la mayoría de las leyes y decretos de paz, y nos quedaría faltando la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos faltan varios decretos como el de tierras y el de bienes de las Farc, y el de amnistía, que será discutido en las próximas dos semanas.



Esa revisión se da en etapa electoral. ¿Les preocupa que la Corte quede en medio de discusiones políticas?



La Corte está haciendo su trabajo de la manera más imparcial posible. Tenemos una nueva Corte muy independiente, con diversidad de criterio, muy respetuosa de consensos y divergencias. No creo que el tema electoral nos vaya a desconcentrar.



Con la prioridad de las leyes de paz, ¿cómo han hecho para seguir viendo tutelas?



El trabajo de las tutelas no se ha suspendido porque es muy importante para la gente. Nos ha tocado con los mismos recursos hacer más trabajo.

¿Cree que la Corte siga en la tendencia de no cambiar sustancialmente lo pactado con las Farc?



Depende de esta nueva Corte. Diría que hay unas mayorías favorables al proceso de paz; sin embargo, a veces se encuentran normas que no son del todo constitucionales y la Corte debe actuar. Creo que hay un consenso generalizado en la Corte en que el proceso de paz es muy importante.



La Corte tumbó la consulta antitaurina, que esta corporación había ordenado en el 2017. ¿Debido al cambio de magistrados y la salida de quienes eran llamados ‘el bloque liberal’ se modificarían algunas decisiones pasadas?



En la consulta, básicamente lo que hizo la Corte fue mantener su precedente en el sentido de que es el Congreso el que está llamado a decidir sobre los toros y que una entidad territorial no puede definir el tema sin que previamente haya una ley del Congreso. La Corte reafirmó su jurisprudencia. La Corte va a continuar con lo que se ha llamado el constitucionalismo estructural y seguiremos en pro de los derechos fundamentales. Los magistrados no deben tener ideología, su única ideología debe ser la defensa de la Constitución, y, obviamente, las formas de ver la Constitución son diferentes.



¿Y la tendencia que favoreció consultas previas sobre la minería?



Va a seguir de cierta manera igual. Puede que haya cambios, ajustes, correcciones de rumbo, pero en general nosotros también debemos cumplir nuestros precedentes. Puede que haya magistrados que piensen que la Corte no debe ser tan activista sino más prudente, y en esa medida podría haber cambios en algunas jurisprudencias, pero no creo que la tendencia general vaya a cambiar.

¿Qué les dejó el caso Pretelt?



Fueron lecciones duras. Cuando surgen los problemas, uno debe aprender de ellos. Se hizo un cambio de reglamento para ser más transparentes en la selección de tutelas y queremos entrar en la onda de la rendición de cuentas. Frente a una reforma de la justicia, estaremos muy atentos y abiertos para contribuir. El objetivo de cualquier reforma debe ser cómo acercar la justicia al ciudadano, no cómo se juzgan a los magistrados. Pero no nos oponemos a una reforma en la que tengamos un tratamiento disciplinario que sea de pronto más eficaz que la Comisión de Acusación.

