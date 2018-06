Tutela favorece a menor que jugó a la Ballena Azul

La Corte Constitucional aseguró que las instituciones educativas no pueden discriminar a los jóvenes que han tenido episodios de trastornos psicológicos o han participado en juegos como el de la ‘ballena azul’, ni limitar ni impedir su acceso a clases, pues “toda limitación del derecho a la educación debe estar fundada en una justificación acorde con la Constitución”.

El alto tribunal también manifestó que las instituciones y los padres de familia tienen la obligación de proveer herramientas para que los jóvenes hagan un uso responsable de internet, de forma que “comprendan con claridad los peligros de realizar ciertas actividades como participar en el juego en línea de la Ballena Azul".



La Corte hizo este pronunciamiento al revisar una tutela de la madre de un menor, interpuesta el 24 de mayo del año pasado. Ese día, tras permanecer 15 días internado en una clínica por participar en el juego, las autoridades de su colegio le exigieron al niño un concepto médico para que pudiera reintegrarse a clases, así como la autorización del comité escolar.



El joven de 14 años había sido llevado a la clínica por tener muestras de autolaceración y presentar una marca física en el brazo izquierdo, daño que se hizo como parte de los retos que le ponía el juego de la Ballena Azul, que se hizo viral el año pasado e incitaba a los menores a lesionarse y suicidarse.

Al ser dado de alta, al menor le diagnosticaron trastorno opositor desafiante, episodio depresivo leve-moderado y trastorno de personalidad no especificado, y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero el centro médico también diagnosticó que pese a participar en el juego, el joven no representaba un riesgo para sí mismo ni para los demás.



No obstante ese concepto, el colegio le exigió un nuevo examen médico al considerar que esa era una decisión que debía tomar el comité escolar luego de evaluar sus condiciones de salud emocional, pues, a su juicio, debía quedar claro que “el niño o sus compañeros no corrían ningún riesgo al ingresar al aula de clases”.



Aunque el menor regresó, no tenía una autorización formal para vincularse a las clases, y, según la madre del niño, el colegio comenzó a “acosarlo con anotaciones” sobre su comportamiento.

Toda limitación

del derecho a la educación debe estar fundada en una justificación acorde con la Constitución Nacional

Aunque la Secretaría de Salud le ordenó al colegio reincorporar al menor a clases asegurando que la calificación médica “no le impide vivir en comunidad”, el colegio negó haber tenido una actitud discriminatoria. Eso llevó a que la madre interpusiera la tutela que terminó siendo revisada por la Corte.



Al examinar el caso del niño, la Corte hizo un llamado a las instituciones de familia y al Estado para que estén al tanto de los riesgos en la sociedad de la información, pero también a los padres de familia para que estén pendientes de la actividad de sus hijos en la red y prendan las alarmas. Esto porque, según el tribunal, cuando el menor comenzó a jugar la Ballena Azul, su madre desestimó los riesgos y le dijo que “le avisara cuándo era el día del suicidio para comprarle el cajón con tiempo”. Según la madre, nunca pensó que fuera a avanzar en el juego y reconoció su error.



La Corte afirmó que el colegio amenazó el derecho fundamental a la educación del niño “al exigirle a la madre un nuevo certificado médico y supeditar su reintegro formal a una decisión del comité escolar, pues si bien en principio esas solicitudes tuvieron una finalidad constitucionalmente legítima, los medios elegidos para ello no fueron los adecuados”.



La Corte sostiene que aislar al menor de sus actividades académicas amenazó su derecho a una educación inclusiva.



MILENA SARRALDE DUQUE

Redacción Justicia

Twitter: @MSarralde