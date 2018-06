La tutela de Ashton que enfrenta a dos salas de la Corte Suprema

Este miércoles la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se reunirá en pleno para empezar a discutir una tutela con la que el exsenador Álvaro Ashton intenta que se anule toda la investigación que los magistrados de la Sala Penal llevan en su contra por supuestos nexos con paramilitares.

El argumento de Ashton es que aunque la Corte ordenó su captura desde diciembre pasado y lo llamó a juicio por parapolítica el primero de junio, ya no tiene competencia para tomar esas decisiones por cuenta de la ley de doble instancia que cambió la forma de investigación y juicio contra los aforados, norma que entró a regir en enero.



Aunque la ponencia del magistrado de la Sala Civil Armando Tolosa va proponiendo que la Sala Penal siga teniendo la competencia de investigación y juzgamiento hasta que entren en operación las dos nuevas salas que creó la ley –de Instrucción y de Juzgamiento en Primera Instancia– varios magistrados de la Sala Civil han manifestado que no están de acuerdo.



Según altas fuentes, una parte de los magistrados de esa Sala, que serían los más antiguos del alto tribunal y que siguen la línea de la magistrada Margarita Cabello, creen que sus compañeros de la Penal ya no son competentes y que se debe anular el caso de Ashton. De hecho, esa es la posición que ha sostenido también un magistrado de la misma Sala Penal: Eugenio Fernández.



Pero la posición en la Civil no es mayoritaria y hasta ahora la división ha imperado entre los siete magistrados. Aunque hoy se debatirá el asunto, fuentes de la Corte aseguran que no habría decisión hasta el próximo miércoles, porque en la sesión de hoy no estará presente la magistrada Cabello. Ella está en comisión de estudios.

Si la decisión de la Sala Civil finalmente es quitarle la competencia a la Sala Penal en el caso Ashton, el fallo traería un efecto dominó sobre todos los fallos y actuaciones que ha emitido la Corte en los últimos meses. Así, por ejemplo, se caerían la condena por el ‘cartel de la toga’ contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno; la del exgobernador Alejanro Lyons y el proceso contra Musa Besaile.



También la condena por Odebrecht contra el ‘Ñoño’ Elías, o la decisión que cerró la investigación contra Iván Cepeda y compulsó copias contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos.



En todo caso, el fallo que tome la Sala Civil podría ser revisado por la Corte Constitucional, quien tendría la última palabra para zanjar el posible choque de trenes interno.



En el pasado fue la Corte Constitucional la que abrió la puerta para que los aforados tuvieran la posibilidad de impugnar sus primeras sentencias condenatorias, cuando le dio al Congreso un plazo de dos años para legislar sobre la materia.



Finalmente, el Congreso terminó tramitando y aprobando la ley de doble instancia que entró en vigencia en enero, pero que inexplicablemente generó un vacío jurídico porque no previó un periodo de transición mientras se creaban las nuevas salas. En esa coyuntura, la Sala Penal determinó que por ahora sus magistrados deben seguir administrando justicia con las antiguas reglas.



Hasta ahora sólo han sido elegidos por la Corte Suprema dos de los nueve magistrados que deben conformar las dos nuevas salas.

La tutela

El senador Álvaro Ashton ha presentado diferentes recursos ante la Sala Penal para anular su proceso, pero hasta ahora no ha tenido éxito. También le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que le permitiera entrar a esa justicia, pero ese organismo le negó esa posibilidad.



Para la JEP su caso no tuvo relación directa con el conflicto, ya que de los supuestos nexos con paramilitares por los que es investigado tuvo un beneficio “eminentemente particular (llegar al Congreso) y, en todo caso, lejano al apoyo de las hostilidades”.



Ashton dijo en la tutela ante la Sala Civil que al continuar con el caso en su contra, la Sala Penal “desconoce que la norma ha constituido un juez natural diferente para la instrucción y otro, también diferente para el juzgamiento en primera instancia, forzando a través de su propia interpretación la constitución y arrogación de una de una competencia que no le corresponde”.

Discusión se da en medio de elección de magistrados

El posible choque entre la Sala Penal y la Sala Civil de la Corte se da en una época en la que el alto tribunal tiene la responsabilidad de elegir a los nueve magistrados (seis de Instrucción y tres de Juzgamiento) que se encargarán de llevar en un primer momento los procesos contra los aforados constitucionales.



Según altas fuentes de la Corte, la elección de los nuevos magistrados ha producido ruido entre las diferentes salas.



Hasta ahora han sido elegidos Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas en la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia. Esta semana la Corte se reunirá para intentar seguir eligiendo a los magistrados de una lista de 90 aspirantes.



JUSTICIA