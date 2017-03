Tribunal Andino de Justicia, a cargo de litigo ETB-Claro

La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó que el ligitio entre ETB y Claro por el dinero de interconexión que tienen ambas empresas desde el año 2006 no podrá ser resuelto hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) se pronuncie al respecto.

El Tribunal Andino, tendrá que decidir, además, si la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CREG) debe tener la última palabra en el caso.



La pelea entre ambas empresas se remite al año 2006, cuando un tribunal de arbitramento le impuso una condena de 17.000 millones de pesos a la ETB porque supuestamente la empresa no le había cancelado a Claro el dinero que le debía por el uso de sus redes en llamadas de larga distancia. Algo que habían acordado en un contrato firmado en 1998.



Desde entonces ambas empresas han llevado a diferentes instancias la pelea el presunto incumplimiento.



En el 2008, el Consejo de Estado negó un recurso de anulación que interpuso la ETB contra el laudo arbitral. Sin embargo, en el 2011, tras otra demanda que interpuso la ETB, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina condenó a Colombia debido a que los jueces arbitrales que tomaron la decisión no realizaron la consulta prejudicial ante organismo, como indica la norma.



Esa condena obligó al Consejo de Estado a dejar sin efectos esas determinaciones. Posteriormente la ETB interpuso una demanda ejecutiva, para que Claro reintegrara el dinero. No obstante, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar la demanda, el Consejo de Estado decidió que ese proceso no podía seguir adelante hasta que el tribunal internacional no se pronuncie.



