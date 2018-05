Tribunal de Cundinamarca dice que CNE está cumpliendo en caso Peñalosa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca archivó una medida de desacato presentada, entre otros por el concejal Alvaro Argote, contra al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este organismo estudia si hubo o no violación en los topes de financiación de las cuentas de la campaña para revocar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



El tribunal ya había expedido un fallo que obligaba al CNE a terminar la totalidad de las actuaciones en este caso y dar el certificado a la Registraduría sobre si hubo o no una superación en los topes de financiación. Esta acción aún no se ha dado y el CNE sigue con el caso, razón por la cual Argote presentó la acción de desacato.



Sin embargo, este recurso fue negado. El tribunal aseguró que para la cumplir dicha sentencia "implicaba e implica necesariamente el deber de colaboración del vocero del comité promotor" Gustavo Merchan, quien se presentó a rendir descargos ante el CNE, solo hasta el 24 de abril, día en el que se vencía el plazo dado por el tribunal.



"Al día siguiente, esto es, él 25 de abril de 2018, el CNE profirió auto mediante el cual se abrió a etapa probatoria por el termino de 15 días, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011", se lee en el fallo.



Según el tribunal, hasta la fecha "el CNE ha adelantado el procedimiento administrativo establecido", por lo que decide archivar la acción de desacato.





REDACCIÓN JUSTICIA