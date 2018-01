Cumplirán orden de la Corte para que una finca vuelva a sus dueños

Tres años y medio después de que la Corte Constitucional le ordenó al Estado restituir a sus primeros propietarios la finca Las Margaritas, en Sabanas de San Ángel, Magdalena, las autoridades finalmente cumplirán este martes con ese procedimiento.



A las ocho de la mañana, la Agencia de Tierras –acompañada de la Policía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo– irá hasta esta propiedad para desalojar al empresario y ganadero Carlos Londoño, quien venía ocupando la finca de manera ilegal.

El desalojo y restitución se darán después de una batalla judicial en la que hubo por lo menos seis tutelas, memorandos, oficios y exhortos públicos hechos por el director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, para que el predio retornara a sus legítimos dueños.



Esto porque en el 2014 la Corte Constitucional le ordenó al extinto Incoder restituir la finca a Antonio Rodríguez, su primer propietario, tras considerar que esa entidad obró de manera irregular al levantar una medida de protección que impedía el remate del predio.



La protección venía desde la Ley 487 de 1997, que impedía cualquier acto de enajenación y transferencia del derecho de dominio sobre propiedades que estaban amenazadas por su ubicación en zonas de conflicto armado.



Al levantarse la medida de protección, el Banco Agrario subastó el predio en el 2004, ya que el señor Rodríguez y su esposa no pudieron pagarle a la entidad financiera su hipoteca cuando se vieron obligados a desplazarse por la presencia de grupos paramilitares.



Tras la venta, los esposos Rodríguez Felizzola recibieron el pago de 40 millones de pesos como una compensación y la propiedad pasó a nombre de Londoño.



En julio del 2016, cuando la Agencia reemplazó al liquidado Incoder, el caso de Las Margaritas seguía sin resolverse pese a las órdenes de la Corte.



El año pasado, la Agencia logró la restitución jurídica, que consistió en que el predio volviera a estar a nombre de la familia. Pero los campesinos no pudieron regresar a la finca porque seguía ocupada.



En medio del intento de recuperación, el alcalde de Sabanas de San Ángel, Nicolás Pezzano, se opuso al desalojo por intereses que la Agencia de Tierras consideró como políticos. “No nos vamos a dejar ganar el pulso de los alcaldes que no quieren materializar los derechos de las víctimas. No nos vamos a dejar ganar el pulso de los que quieren atravesárseles a los campesinos que quieren volver a su tierra”, dijo en su momento Samper.



Por eso la Agencia de Tierras tuvo que presentar varias tutelas y el 27 de noviembre del año pasado elevó ante la Procuraduría una queja disciplinaria, para que se investigara al alcalde y la inspectora de Sabanas de San Ángel por negarse a cumplir la orden de la Corte Constitucional.



Con esa acción, un día después, la inspectora de Policía fijó por fin para este martes la fecha de restitución material del predio a sus propietarios originales.



“El ocupante está atentando contra la propiedad privada porque el predio no es de él. Está ocupando un predio ajeno. Si en el futuro volviera a invadirlo o a tratar de tomarlo a la fuerza, estaría obrando en contra de la ley, propiciando otro despojo, y estaría obrando como victimario”, afirmó Samper.



En el proceso, Londoño ha manifestado que entregaría la finca voluntariamente si se le reconocen las mejoras. Sin embargo, según fuentes de la Agencia de Tierras, para que la Unidad de Restitución de Tierras –que es el organismo que tiene a su cargo un fondo de compensación para estos casos– pueda reconocer las mejoras y declararlo como un ocupante de buena fe exento de culpa, Londoño tendría que iniciar un proceso legal ante un juez de la República.



Por cuenta del proceso de restitución de la finca Las Margaritas, el director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, ha estado dos veces ad portas de ir a parar a la cárcel. El Tribunal de Valledupar determinó que Samper había desacatado la orden de la Corte Suprema de Justicia de desalojar la propiedad de 48 hectáreas y entregársela a sus antiguos propietarios.



Pero en noviembre del año pasado, la misma Corte revocó la sanción y le ordenó al Tribunal garantizar que la alcaldía cumpliera con la entrega del predio.



JUSTICIA