Timochenko le pide a Santos que se reúnan de manera ‘urgente’

En una carta conocida este viernes, el líder de la antigua guerrilla y ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, le pidió al presidente Juan Manuel Santos que se reúnan de manera “urgente”, al considerar que se han modificado “aspectos esenciales” del acuerdo de paz.



En la misiva, Londoño manifiesta su preocupación por “los retrasos y graves incumplimientos” en materia de seguridad para quienes dejaron las armas y en los programas de reincorporación.

“Estamos alarmados en máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el Acuerdo Final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales”, expresó el líder de la Farc.



Para buscar soluciones ante sus preocupaciones, Londoño llamó a Santos a una reunión “urgente que nos permita hallar la fórmula para cuidar, construir y consolidar la paz”.



Entre los puntos que generaron reparos en la Farc se encuentran las modificaciones que hicieron tanto la Corte Constitucional como la plenaria del Senado a la Jurisdicción Especial para la Paz, con las cuales esa justicia quedó “concebida exclusivamente” para las Farc y no “para todos los actores del conflicto” como estaba contemplado.



En otra misiva, también conocida este viernes, Londoño llamó la atención del secretario general de la ONU, António Guterres, por “las dificultades en la implementación del acuerdo de La Habana” y le pide estar atento al desarrollo de lo pactado.



“El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional”, concluyó Londoño.



